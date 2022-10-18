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Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества - РИА Новости, 18.10.2022
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Омская область
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Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества
Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества - РИА Новости, 18.10.2022
Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества
Межрегиональная общественная организация "Омское землячество" во вторник передала гуманитарный груз, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, мобилизованным... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:25
2022-10-18T17:25
омская область
общество
омск
москва
омская область
воздушно-десантные войска россии
частичная мобилизация в россии
единая россия
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ОМСК, 18 окт – РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Омское землячество" во вторник передала гуманитарный груз, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, мобилизованным военнослужащим в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, сообщает облправительство.На базе 242-го учебного центра ВДВ проходят обучение мобилизованные из Омской, Кемеровской областей и Красноярского края. Резервисты восстанавливают утраченные навыки – в зависимости от военно-учетной специальности срок обучения может составлять до месяца. Перед отправкой в войска бойцов обеспечивают всем необходимым в том числе и общественные организации."Сегодня межрегиональная общественная организация "Омское землячество" передала гуманитарный груз, который собирали по совету опытных военнослужащих. Для резервистов приобрели предметы дополнительной экипировки: современные тепловизоры и квадрокоптеры, туристические коврики, генераторы, спальные мешки, дождевики, рации и другие необходимые вещи", - говорится в сообщении.Руководитель Омского землячества Людмила Козловская отметила, что собирать посылки помогали дети, которые с помощью взрослых сделали тематические поделки и оставили на коробках душевные послания к солдатам. Гуманитарную помощь передали на плацу учебного центра в торжественной обстановке."Омское землячество организовано в Москве, но мы все в той или иной мере связаны с Омском: кто-то родился здесь, кто-то учился, кто-то прошел свой путь становления. Это люди разных вероисповеданий и профессий, но их всех объединяет наша малая родина — омская земля. Мы приехали к вам специально из Москвы, для того чтобы поклониться вашему ратному подвигу и сказать вам слова благодарности за то, что вы не спрятались, не уехали, а пришли мужественно защищать нашу Россию, детей, матерей, жен", - обратилась к бойцам Козловская.В свою очередь глава фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Омской области Александр Артемов отметил, что работа по обеспечению мобилизованных проводится централизованно, силами министерства обороны, правительства Омской области. При этом большую помощь в дополнительной экипировке оказывают предприятия и общественные организации.
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общество, омск, москва, омская область, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии, единая россия
Омская область , Общество, Омск, Москва, Омская область, Воздушно-десантные войска России, Частичная мобилизация в России, Единая Россия
17:25 18.10.2022
 
Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества

В "Омском землячестве" передали гуманитарный груз мобилизованным в учебном центре ВДВ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку
Мужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Мужчины, призванные на военную службу, проходят подготовку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 окт – РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Омское землячество" во вторник передала гуманитарный груз, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, мобилизованным военнослужащим в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, сообщает облправительство.
На базе 242-го учебного центра ВДВ проходят обучение мобилизованные из Омской, Кемеровской областей и Красноярского края. Резервисты восстанавливают утраченные навыки – в зависимости от военно-учетной специальности срок обучения может составлять до месяца. Перед отправкой в войска бойцов обеспечивают всем необходимым в том числе и общественные организации.
"Сегодня межрегиональная общественная организация "Омское землячество" передала гуманитарный груз, который собирали по совету опытных военнослужащих. Для резервистов приобрели предметы дополнительной экипировки: современные тепловизоры и квадрокоптеры, туристические коврики, генераторы, спальные мешки, дождевики, рации и другие необходимые вещи", - говорится в сообщении.
Руководитель Омского землячества Людмила Козловская отметила, что собирать посылки помогали дети, которые с помощью взрослых сделали тематические поделки и оставили на коробках душевные послания к солдатам. Гуманитарную помощь передали на плацу учебного центра в торжественной обстановке.
"Омское землячество организовано в Москве, но мы все в той или иной мере связаны с Омском: кто-то родился здесь, кто-то учился, кто-то прошел свой путь становления. Это люди разных вероисповеданий и профессий, но их всех объединяет наша малая родина — омская земля. Мы приехали к вам специально из Москвы, для того чтобы поклониться вашему ратному подвигу и сказать вам слова благодарности за то, что вы не спрятались, не уехали, а пришли мужественно защищать нашу Россию, детей, матерей, жен", - обратилась к бойцам Козловская.
В свою очередь глава фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Омской области Александр Артемов отметил, что работа по обеспечению мобилизованных проводится централизованно, силами министерства обороны, правительства Омской области. При этом большую помощь в дополнительной экипировке оказывают предприятия и общественные организации.
 
Омская областьОбществоОмскМоскваОмская областьВоздушно-десантные войска РоссииЧастичная мобилизация в РоссииЕдиная Россия
 
 
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