https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824931506.html

Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества

Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества - РИА Новости, 18.10.2022

Мобилизованные в Омске получили гуманитарную помощь от землячества

Межрегиональная общественная организация "Омское землячество" во вторник передала гуманитарный груз, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, мобилизованным... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:25

2022-10-18T17:25

2022-10-18T17:25

омская область

общество

омск

москва

омская область

воздушно-десантные войска россии

частичная мобилизация в россии

единая россия

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ОМСК, 18 окт – РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Омское землячество" во вторник передала гуманитарный груз, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, мобилизованным военнослужащим в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, сообщает облправительство.На базе 242-го учебного центра ВДВ проходят обучение мобилизованные из Омской, Кемеровской областей и Красноярского края. Резервисты восстанавливают утраченные навыки – в зависимости от военно-учетной специальности срок обучения может составлять до месяца. Перед отправкой в войска бойцов обеспечивают всем необходимым в том числе и общественные организации."Сегодня межрегиональная общественная организация "Омское землячество" передала гуманитарный груз, который собирали по совету опытных военнослужащих. Для резервистов приобрели предметы дополнительной экипировки: современные тепловизоры и квадрокоптеры, туристические коврики, генераторы, спальные мешки, дождевики, рации и другие необходимые вещи", - говорится в сообщении.Руководитель Омского землячества Людмила Козловская отметила, что собирать посылки помогали дети, которые с помощью взрослых сделали тематические поделки и оставили на коробках душевные послания к солдатам. Гуманитарную помощь передали на плацу учебного центра в торжественной обстановке."Омское землячество организовано в Москве, но мы все в той или иной мере связаны с Омском: кто-то родился здесь, кто-то учился, кто-то прошел свой путь становления. Это люди разных вероисповеданий и профессий, но их всех объединяет наша малая родина — омская земля. Мы приехали к вам специально из Москвы, для того чтобы поклониться вашему ратному подвигу и сказать вам слова благодарности за то, что вы не спрятались, не уехали, а пришли мужественно защищать нашу Россию, детей, матерей, жен", - обратилась к бойцам Козловская.В свою очередь глава фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Омской области Александр Артемов отметил, что работа по обеспечению мобилизованных проводится централизованно, силами министерства обороны, правительства Омской области. При этом большую помощь в дополнительной экипировке оказывают предприятия и общественные организации.

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общество, омск, москва, омская область, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии, единая россия