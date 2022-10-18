https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824907797.html

Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки

Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки - РИА Новости, 18.10.2022

Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки

Орловский губернатор Андрей Клычков передал мобилизованным землякам во Владимирскую область тактические рюкзаки, спальные мешки, медикаменты и другие... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:19

2022-10-18T16:19

2022-10-18T16:19

общество

андрей клычков

орловская область

владимирская область

ковров

telegram

частичная мобилизация в россии

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БРЯНСК, 18 окт – РИА Новости. Орловский губернатор Андрей Клычков передал мобилизованным землякам во Владимирскую область тактические рюкзаки, спальные мешки, медикаменты и другие необходимые вещи, сообщил советник губернатора Сергей Лежнев в Telegram.Орловская область на протяжении восьми месяцев занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне спецоперации вещами и денежными средствами. Работа продолжилась и после объявления частичной мобилизации."Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл сегодня в первую точку - Ковров, Владимирская область. Доставил орловским ребятам посылки от жителей Орловской области и обещанные вещи. Региональное правительство закупило рюкзаки, одежду, обувь, спальные мешки, термобельё, жгуты, наколенники, носки и т.д.", - сообщил Лежнев.Он уточнил, что вещи для мобилизованных закуплены за счёт фонда поддержки солдат. Главы районов благодаря вкладу бизнеса и общественности закупили рации, квадрокоптеры, инструменты, ночники, генераторы, печи, ноутбуки и оргтехнику, рации, медикаменты, тактические рюкзаки, форму, обувь, спальные мешки.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

орловская область

владимирская область

ковров

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общество, андрей клычков, орловская область, владимирская область, ковров, telegram, частичная мобилизация в россии