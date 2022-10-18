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Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки
Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки - РИА Новости, 18.10.2022
Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки
Орловский губернатор Андрей Клычков передал мобилизованным землякам во Владимирскую область тактические рюкзаки, спальные мешки, медикаменты и другие... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:19
2022-10-18T16:19
2022-10-18T16:19
общество
андрей клычков
орловская область
владимирская область
ковров
telegram
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 18 окт – РИА Новости. Орловский губернатор Андрей Клычков передал мобилизованным землякам во Владимирскую область тактические рюкзаки, спальные мешки, медикаменты и другие необходимые вещи, сообщил советник губернатора Сергей Лежнев в Telegram.Орловская область на протяжении восьми месяцев занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают находящимся в зоне спецоперации вещами и денежными средствами. Работа продолжилась и после объявления частичной мобилизации."Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл сегодня в первую точку - Ковров, Владимирская область. Доставил орловским ребятам посылки от жителей Орловской области и обещанные вещи. Региональное правительство закупило рюкзаки, одежду, обувь, спальные мешки, термобельё, жгуты, наколенники, носки и т.д.", - сообщил Лежнев.Он уточнил, что вещи для мобилизованных закуплены за счёт фонда поддержки солдат. Главы районов благодаря вкладу бизнеса и общественности закупили рации, квадрокоптеры, инструменты, ночники, генераторы, печи, ноутбуки и оргтехнику, рации, медикаменты, тактические рюкзаки, форму, обувь, спальные мешки.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
орловская область
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общество, андрей клычков, орловская область, владимирская область, ковров, telegram, частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Клычков, Орловская область, Владимирская область, Ковров, Telegram, Частичная мобилизация в России
Орловский губернатор передал мобилизованным тактические рюкзаки
Орловский губернатор Клычков передал мобилизованным землякам тактические рюкзаки