https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824872706.html

Мобилизованных научили оказывать первую помощь на нижегородском полигоне

Мобилизованных научили оказывать первую помощь на нижегородском полигоне - РИА Новости, 18.10.2022

Мобилизованных научили оказывать первую помощь на нижегородском полигоне

Занятия по оказанию первой медицинской помощи провели для мобилизованных на полигоне в Мулине Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:25

2022-10-18T14:25

2022-10-18T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

нижегородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Занятия по оказанию первой медицинской помощи провели для мобилизованных на полигоне в Мулине Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Преподаватели и студенты старших курсов Нижегородского медицинского колледжа провели мастер-класс для мобилизованных на полигоне в Мулине. В течение пяти дней бойцов обучали навыкам оказания первой помощи при различных состояниях, угрожающих жизни и здоровью", - говорится в сообщении.Мобилизованные посещали теоретические и практические занятия, в рамках которых они отрабатывали приемы само- и взаимопомощи, осваивали последовательность действий для остановки кровотечения.Как отметили в Нижегородском медицинском колледже, травмы конечностей часто сопровождаются повреждением кровеносных сосудов, поэтому умение своевременно остановить обнаруженное кровотечение является особенно важным. Для этого применяются различные способы: прямое давление на рану, наложение давящей повязки, пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута.Кроме того, бойцы изучали принципы оказания первой помощи при минно-взрывных травмах и правила проведения транспортной иммобилизации.Директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко отметил, что курс был составлен с учетом многолетней практики специалистов скорой медицинской помощи, врачей-хирургов, военных медиков. "Навыки тактической медицины могут помочь спасти жизнь в любых условиях как в бытовых ситуациях, так и при вооруженных действиях. Доврачебная помощь будет служить опорой пострадавшему, пока он дожидается помощи от квалифицированного медперсонала", – приводятся в сообщении слова Гречко.По отзывам участников занятий, знания о первых действиях при получении ранения и о составе аптечек первой помощи оказались самыми полезными.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/polk-1824747640.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824774530.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)