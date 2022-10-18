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Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
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Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей
Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации планируется ввести в Рязанской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:24
2022-10-18T14:24
общество
павел малков
рязанская область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации планируется ввести в Рязанской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат мобилизованные рязанцы. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства (региона - ред.)", - говорится в Telegram-канале правительства области.Законопроект будет рассмотрен депутатами областной думы в среду. Со ссылкой на губернатора Павла Малкова уточняется, что мера поддержки была разработана оперативно с учетом опыта других регионов. Также мобилизованные граждане и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь. По возвращении со службы призванным в рамках частичной мобилизации предоставят бесплатный санаторный отдых, в том числе в реабилитационном центре "Сосновый бор". В учреждениях соцзащиты членов семей бойцов будут обслуживать вне очереди."Министерством труда и социальной защиты населения предлагалось сделать выплату в размере 50 тысяч рублей. По итогам обсуждений мы приняли решение сделать эту выплату в сумме 100 тысяч рублей. Потому что поддержка мобилизованных, их семей сейчас для нас самый приоритетный вопрос. Несмотря на непростую нагрузку на бюджет, мы обязаны его решать", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824711756.html
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общество, павел малков, рязанская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Павел Малков, Рязанская область, Частичная мобилизация в России
14:24 18.10.2022
 
Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей

Правительство Рязанской области намерено выплатить мобилизованным по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации планируется ввести в Рязанской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат мобилизованные рязанцы. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства (региона - ред.)", - говорится в Telegram-канале правительства области.
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Законопроект будет рассмотрен депутатами областной думы в среду. Со ссылкой на губернатора Павла Малкова уточняется, что мера поддержки была разработана оперативно с учетом опыта других регионов. Также мобилизованные граждане и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь. По возвращении со службы призванным в рамках частичной мобилизации предоставят бесплатный санаторный отдых, в том числе в реабилитационном центре "Сосновый бор". В учреждениях соцзащиты членов семей бойцов будут обслуживать вне очереди.
"Министерством труда и социальной защиты населения предлагалось сделать выплату в размере 50 тысяч рублей. По итогам обсуждений мы приняли решение сделать эту выплату в сумме 100 тысяч рублей. Потому что поддержка мобилизованных, их семей сейчас для нас самый приоритетный вопрос. Несмотря на непростую нагрузку на бюджет, мы обязаны его решать", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
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ОбществоПавел МалковРязанская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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