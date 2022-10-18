https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824871883.html

Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022

Мобилизованным в Рязанской области выплатят по сто тысяч рублей

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации планируется ввести в Рязанской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:24

2022-10-18T14:24

2022-10-18T14:24

общество

павел малков

рязанская область

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации планируется ввести в Рязанской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат мобилизованные рязанцы. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства (региона - ред.)", - говорится в Telegram-канале правительства области.Законопроект будет рассмотрен депутатами областной думы в среду. Со ссылкой на губернатора Павла Малкова уточняется, что мера поддержки была разработана оперативно с учетом опыта других регионов. Также мобилизованные граждане и члены их семей смогут получать бесплатную юридическую помощь. По возвращении со службы призванным в рамках частичной мобилизации предоставят бесплатный санаторный отдых, в том числе в реабилитационном центре "Сосновый бор". В учреждениях соцзащиты членов семей бойцов будут обслуживать вне очереди."Министерством труда и социальной защиты населения предлагалось сделать выплату в размере 50 тысяч рублей. По итогам обсуждений мы приняли решение сделать эту выплату в сумме 100 тысяч рублей. Потому что поддержка мобилизованных, их семей сейчас для нас самый приоритетный вопрос. Несмотря на непростую нагрузку на бюджет, мы обязаны его решать", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824711756.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824833711.html

рязанская область

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общество, павел малков, рязанская область, частичная мобилизация в россии