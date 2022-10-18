Совбез Белоруссии заявил, что не планирует объявлять мобилизацию
Совбез Белоруссии заявил, что мобилизации и вступления в боевые действия не планируется
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что мобилизации и вступления Минска в военные действия не планируется, белорусский силовой блок в текущих условиях в состоянии обеспечить безопасность граждан.
"Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно. Но свою страну мы защитим, если грянет гром, если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе", - приводит слова Вольфовича госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Данное заявление он сделал в Бресте во время встречи с трудовыми коллективами предприятий "Гефест-техника" и "Савушкин продукт".
Госсекретарь отметил, что обстановка вокруг Белоруссии сложная и напряженная. "Запад обвиняет Беларусь, пытается втянуть в военный конфликт. Пытается милитаризоваться, проводя огромное количество учений", - сказал он.
Вместе с тем Вольфович заявил, что в Белоруссии "никакой паники быть не должно". "Каждый должен заниматься своим делом: вы - поднимать экономику, военные — защищать и обеспечивать военную безопасность нашей страны, и все будет у нас хорошо", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч