Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации
Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:55
2022-10-18T12:55
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
дмитрий песков
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_1480bb913f2b2aaa0487861be7f0f61b.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на уточняющий вопрос о новом мобилизационном задании для регионов, он переадресовал его в министерство обороны."Именно министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_f880e528a872499e20761639059800b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:55 18.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации

Песков: не может идти речи о мобилизации более 300 тысяч человек в рамках указа президента

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Военные билеты на сборном призывном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Минобороны в рамках указа президента установить новые пороги по мобилизации без подписания нового документа.
Отвечая на уточняющий вопрос о новом мобилизационном задании для регионов, он переадресовал его в министерство обороны.
"Именно министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - подчеркнул Песков.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияДмитрий ПесковБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала