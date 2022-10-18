https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html

В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации

В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации

Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:55

2022-10-18T12:55

2022-10-18T12:55

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

дмитрий песков

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на уточняющий вопрос о новом мобилизационном задании для регионов, он переадресовал его в министерство обороны."Именно министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)