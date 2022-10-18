https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824844697.html
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации
Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:55
2022-10-18T12:55
2022-10-18T12:55
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
дмитрий песков
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на уточняющий вопрос о новом мобилизационном задании для регионов, он переадресовал его в министерство обороны."Именно министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Кремле ответили на вопрос об установлении новых порогов мобилизации
Песков: не может идти речи о мобилизации более 300 тысяч человек в рамках указа президента
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Указ президента РФ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Минобороны в рамках указа президента установить новые пороги по мобилизации без подписания нового документа.
Отвечая на уточняющий вопрос о новом мобилизационном задании для регионов, он переадресовал его в министерство обороны.
"Именно министерство обороны по указу президента эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов, и главы регионов уже отвечали за организацию работы. Те пороги, которые были установлены, в некоторых регионах уже выполнены, о чем и было доложено", - подчеркнул Песков.