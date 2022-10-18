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Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824825399.html
Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади
Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади - РИА Новости, 18.10.2022
Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади
На фоне проблем с частичной мобилизацией необходимы изменения в работе властей и военкоматов, но большая часть проблем позади, сообщил журналистам вице-премьер, РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:51
2022-10-18T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
юрий трутнев
россия
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БИРОБИДЖАН, 18 окт – РИА Новости. На фоне проблем с частичной мобилизацией необходимы изменения в работе властей и военкоматов, но большая часть проблем позади, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Все читали новости и понимают, что слухи вокруг мобилизованных, к сожалению, на первом этапе часто связаны со словом проблемы. Думаю, что это понятно и объяснимо. Вся страна перестраивается. Изменилась ситуация, необходимо изменение в работе военкоматов и органов властей. Это все происходит. Большая часть проблем явно позади. Работа, которая ведется на полигонах, по подготовке, ведется профессионально. Она ведется людьми, которые имеют опыт боевых действий, которые могут не просто рассказать что надо делать, а умеют показать и знают все это на личном опыте. На меня эта работа произвела хорошее впечатление и по настроению людей, которые готовятся, и по профессионализму и работе инструкторов", - сказал Трутнев.Он отметил, что будет продолжать посещать центры подготовки мобилизованных.Накануне Трутнев пообщался в Хабаровском крае с мобилизованными и добровольцами, проверив учебный центр и полигон, где ведется военная подготовка.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, юрий трутнев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Юрий Трутнев, Россия
11:51 18.10.2022
 
Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади

Полпред в ДФО Трутнев: большая часть проблем с частичной мобилизацией осталась позади

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкГраждане, призванные в ходе частичной мобилизации в России
Граждане, призванные в ходе частичной мобилизации в России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Граждане, призванные в ходе частичной мобилизации в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИРОБИДЖАН, 18 окт – РИА Новости. На фоне проблем с частичной мобилизацией необходимы изменения в работе властей и военкоматов, но большая часть проблем позади, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Все читали новости и понимают, что слухи вокруг мобилизованных, к сожалению, на первом этапе часто связаны со словом проблемы. Думаю, что это понятно и объяснимо. Вся страна перестраивается. Изменилась ситуация, необходимо изменение в работе военкоматов и органов властей. Это все происходит. Большая часть проблем явно позади. Работа, которая ведется на полигонах, по подготовке, ведется профессионально. Она ведется людьми, которые имеют опыт боевых действий, которые могут не просто рассказать что надо делать, а умеют показать и знают все это на личном опыте. На меня эта работа произвела хорошее впечатление и по настроению людей, которые готовятся, и по профессионализму и работе инструкторов", - сказал Трутнев.
Он отметил, что будет продолжать посещать центры подготовки мобилизованных.
Накануне Трутнев пообщался в Хабаровском крае с мобилизованными и добровольцами, проверив учебный центр и полигон, где ведется военная подготовка.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииЮрий ТрутневРоссия
 
 
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