https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824825399.html

Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади

Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади - РИА Новости, 18.10.2022

Трутнев заявил, что большая часть проблем с частичной мобилизацией позади

На фоне проблем с частичной мобилизацией необходимы изменения в работе властей и военкоматов, но большая часть проблем позади, сообщил журналистам вице-премьер, РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:51

2022-10-18T11:51

2022-10-18T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

юрий трутнев

россия

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БИРОБИДЖАН, 18 окт – РИА Новости. На фоне проблем с частичной мобилизацией необходимы изменения в работе властей и военкоматов, но большая часть проблем позади, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Все читали новости и понимают, что слухи вокруг мобилизованных, к сожалению, на первом этапе часто связаны со словом проблемы. Думаю, что это понятно и объяснимо. Вся страна перестраивается. Изменилась ситуация, необходимо изменение в работе военкоматов и органов властей. Это все происходит. Большая часть проблем явно позади. Работа, которая ведется на полигонах, по подготовке, ведется профессионально. Она ведется людьми, которые имеют опыт боевых действий, которые могут не просто рассказать что надо делать, а умеют показать и знают все это на личном опыте. На меня эта работа произвела хорошее впечатление и по настроению людей, которые готовятся, и по профессионализму и работе инструкторов", - сказал Трутнев.Он отметил, что будет продолжать посещать центры подготовки мобилизованных.Накануне Трутнев пообщался в Хабаровском крае с мобилизованными и добровольцами, проверив учебный центр и полигон, где ведется военная подготовка.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, юрий трутнев, россия