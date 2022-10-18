https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824774530.html

Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку

Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку - РИА Новости, 18.10.2022

Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку

Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:15

2022-10-18T08:15

2022-10-18T08:15

специальная военная операция на украине

новосибирская область

частичная мобилизация в россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820314065_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fa21d8ad6e429a6720adfc02aa179c48.jpg

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют тактические занятия в составе разведгрупп, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа."В центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные военнослужащие приступили к тактическим занятиям в составе сформированных разведгрупп. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки выхода из БМП (боевая машина пехоты - ред.) и спешивания, перемещения в "двойках" и "тройках", скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с "противником", - говорится в сообщении.Кроме того, мобилизованные отрабатывают навыки проведения инженерной разведки и подрыва объектов "противника", совершение разведывательно-диверсионных действий, порядок действий в наступлении и обороне.Также в центре формирования и слаживания подразделений продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085848.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, частичная мобилизация в россии, безопасность