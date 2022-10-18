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Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824774530.html
Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку
Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку - РИА Новости, 18.10.2022
Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку
Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T08:15
2022-10-18T08:15
специальная военная операция на украине
новосибирская область
частичная мобилизация в россии
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют тактические занятия в составе разведгрупп, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа."В центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные военнослужащие приступили к тактическим занятиям в составе сформированных разведгрупп. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки выхода из БМП (боевая машина пехоты - ред.) и спешивания, перемещения в "двойках" и "тройках", скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с "противником", - говорится в сообщении.Кроме того, мобилизованные отрабатывают навыки проведения инженерной разведки и подрыва объектов "противника", совершение разведывательно-диверсионных действий, порядок действий в наступлении и обороне.Также в центре формирования и слаживания подразделений продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085848.html
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новосибирская область, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новосибирская область, Частичная мобилизация в России, Безопасность
08:15 18.10.2022
 
Мобилизованные в Сибири начали проходить тактическую подготовку

ЦВО: мобилизованные жители Новосибирской области проходят подготовку в составе разведгрупп

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий
Мобилизованные граждане во время занятий - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Резервисты, призванные в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области выполняют тактические занятия в составе разведгрупп, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"В центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные военнослужащие приступили к тактическим занятиям в составе сформированных разведгрупп. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие отрабатывают навыки выхода из БМП (боевая машина пехоты - ред.) и спешивания, перемещения в "двойках" и "тройках", скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с "противником", - говорится в сообщении.
Военнослужащий из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:54Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи
Кроме того, мобилизованные отрабатывают навыки проведения инженерной разведки и подрыва объектов "противника", совершение разведывательно-диверсионных действий, порядок действий в наступлении и обороне.
Также в центре формирования и слаживания подразделений продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовосибирская областьЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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