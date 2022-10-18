https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824965766.html

Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже

Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже - РИА Новости, 18.10.2022

Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже

Полиция Парижа сообщает о задержании шести человек на манифестации во французской столице во вторник, передал телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:10

2022-10-18T19:10

2022-10-18T22:58

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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Полиция Парижа сообщает о задержании шести человек на манифестации во французской столице во вторник, передал телеканал BFMTV.Шестерых протестующих задержали из-за стычек с сотрудниками правопорядка, уточнил канал со ссылкой на столичную полицию.Ранее сообщалось о столкновениях между полицейскими и демонстрантами на манифестации.В Париже во вторник начался многочисленный митинг на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов. Объединения требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни. По данным корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют тысячи человек, среди которых работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. В парижской демонстрации также участвуют сторонники движения "желтые жилеты", молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикалов. Они начали бить витрины банков и магазинов, крушить остановки, поджигать мусорные баки, забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки во вторник, 18 октября, с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.

https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html

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Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы 2022-10-18T19:10 true PT0M30S

Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа 2022-10-18T19:10 true PT0M50S

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в мире, париж, франция, солидарность