https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824965766.html
Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже
Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже - РИА Новости, 18.10.2022
Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже
Полиция Парижа сообщает о задержании шести человек на манифестации во французской столице во вторник, передал телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:10
2022-10-18T19:10
2022-10-18T22:58
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париж
франция
солидарность
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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Полиция Парижа сообщает о задержании шести человек на манифестации во французской столице во вторник, передал телеканал BFMTV.Шестерых протестующих задержали из-за стычек с сотрудниками правопорядка, уточнил канал со ссылкой на столичную полицию.Ранее сообщалось о столкновениях между полицейскими и демонстрантами на манифестации.В Париже во вторник начался многочисленный митинг на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов. Объединения требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни. По данным корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют тысячи человек, среди которых работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. В парижской демонстрации также участвуют сторонники движения "желтые жилеты", молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикалов. Они начали бить витрины банков и магазинов, крушить остановки, поджигать мусорные баки, забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки во вторник, 18 октября, с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.
https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы
Манифестанты строят в Париже баррикады и требуют повышения заработной платы
2022-10-18T19:10
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Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа
Столкновения демонстрантов с полицейскими и погромы на улицах Парижа
2022-10-18T19:10
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в мире, париж, франция, солидарность
В мире, Париж, Франция, Солидарность
19:10 18.10.2022 (обновлено: 22:58 18.10.2022)
Полиция сообщила о задержании шести человек на манифестации в Париже
Полиция Парижа сообщила о задержании шести человек на манифестации в столице
ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости.
Полиция Парижа сообщает о задержании шести человек на манифестации во французской столице во вторник, передал
телеканал BFMTV.
Шестерых протестующих задержали из-за стычек с сотрудниками правопорядка, уточнил канал со ссылкой на столичную полицию.
Ранее сообщалось о столкновениях между полицейскими и демонстрантами на манифестации.
В Париже во вторник начался многочисленный митинг на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов. Объединения требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни.
По данным корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют тысячи человек, среди которых работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. В парижской демонстрации также участвуют сторонники движения "желтые жилеты", молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из black bloc.
Столкновения на манифестации начались после провокации со стороны радикалов. Они начали бить витрины банков и магазинов, крушить остановки, поджигать мусорные баки, забрасывать правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция стала оттеснять агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.
Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность
" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки во вторник, 18 октября, с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда.