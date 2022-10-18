https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824934479.html

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 18.10.2022

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

В Париже началась многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат из-за роста цен, передает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:32

2022-10-18T17:32

2022-10-18T19:29

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ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже началась многочисленная манифестация на фоне межотраслевой забастовки по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат из-за роста цен, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Акция стартовала после 14:30 (15:30 мск) с площади Италии. В ней принимают участие работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. Они требуют улучшения условий труда, а также повышения зарплат, социальных выплат и пенсий.В демонстрации в Париже принимают участие и сторонники движения "желтые жилеты", различные молодежные организации, левые и коммунисты. В колонне также замечены радикально настроенные молодые люди из black bloc. Участники акции строят баррикады.Между демонстрантами и полицией начались столкновения. Протестующие бьют витрины, крушат остановки, поджигают мусорные баки, забрасывают правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полицейские теснят агрессивно настроенных демонстрантов, в том числе с помощью слезоточивого газа.Сотрудники правопорядка уже задержали шесть человек из-за стычек с полицией, сообщил телеканал BFMTV."Не надо все сваливать на войну, капиталисты пользуются этой ситуацией, чтобы класть деньги к себе в карман. Из-за этого на все повышаются цены, а страдают в итоге простые работяги. При этом зарплата наша нисколько не повышается", — рассказал РИА Новости один из протестующих.Он отметил, что в подобной ситуации находятся и пожилые люди, которым также не повышают пенсии, в то время как цены на продукты только растут."А правительство ничего не делает, потому что все они — капиталисты", — добавил собеседник агентства.По всей Франции ожидаются более 200 подобных митингов.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки с требованием повысить заработную плату.О присоединении к движению заявили профсоюзы компании — оператора парижского транспорта CGT RATP, а также железнодорожного транспорта Франции SNCF — SUD-Rail и CGT-Cheminots.Из-за акции движение поездов столичного метрополитена нарушено на нескольких линиях, также сбои фиксируются в работе наземного транспорта, пригородных электричек и международных поездов.Помимо этого, во Франции продолжают бастовать работники нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html

https://ria.ru/20221016/protest-1824454992.html

https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824771812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, париж, зарплата, цены