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Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя - РИА Новости, 18.10.2022
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Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя
Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя - РИА Новости, 18.10.2022
Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:10
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цены на нефть
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico.Газета сообщает, что Евросоюз недоволен американской политикой относительно производства и закупки электромобилей. Так, Вашингтон, несмотря на улучшение торговых отношений с ЕС со времен Трампа, все еще призывает сограждан "покупать американское", указывает издание.Украинский конфликт также добавил трений в американо-европейские отношения, пишет автор. В частности, причиной этому стало увеличение зависимости Европы от американского СПГ на фоне энергетического кризиса.Эксперт в сфере международной торговли Института Жака Делора Эльвир Фабри указал, что слова Макрона отражают общеевропейскую обеспокоенность Законом о снижении инфляции, принятым Вашингтоном в этом году. Согласно нему, в стране преимущественно реализуются товары внутреннего производства, что, по словам европейских политиков, подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами.Как отмечает издание, Брюссель планирует подать апелляцию во Всемирную торговую организацию, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику.
https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html
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цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, франция, сша, евросоюз
Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Франция, США, Евросоюз
14:10 18.10.2022 (обновлено: 15:34 18.10.2022)
 
Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя

Politico: президент Франции Макрон обвинил коллегу из США Байдена в протекционизме

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico.
Газета сообщает, что Евросоюз недоволен американской политикой относительно производства и закупки электромобилей. Так, Вашингтон, несмотря на улучшение торговых отношений с ЕС со времен Трампа, все еще призывает сограждан "покупать американское", указывает издание.
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Украинский конфликт также добавил трений в американо-европейские отношения, пишет автор. В частности, причиной этому стало увеличение зависимости Европы от американского СПГ на фоне энергетического кризиса.
Эксперт в сфере международной торговли Института Жака Делора Эльвир Фабри указал, что слова Макрона отражают общеевропейскую обеспокоенность Законом о снижении инфляции, принятым Вашингтоном в этом году. Согласно нему, в стране преимущественно реализуются товары внутреннего производства, что, по словам европейских политиков, подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами.
Как отмечает издание, Брюссель планирует подать апелляцию во Всемирную торговую организацию, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику.
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Цены на нефтьЭммануэль МакронДжо БайденФранцияСШАЕвросоюз
 
 
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