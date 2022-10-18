https://ria.ru/20221018/makron-1824868870.html

Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя

Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя - РИА Новости, 18.10.2022

Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:10

2022-10-18T14:10

2022-10-18T15:34

цены на нефть

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico.Газета сообщает, что Евросоюз недоволен американской политикой относительно производства и закупки электромобилей. Так, Вашингтон, несмотря на улучшение торговых отношений с ЕС со времен Трампа, все еще призывает сограждан "покупать американское", указывает издание.Украинский конфликт также добавил трений в американо-европейские отношения, пишет автор. В частности, причиной этому стало увеличение зависимости Европы от американского СПГ на фоне энергетического кризиса.Эксперт в сфере международной торговли Института Жака Делора Эльвир Фабри указал, что слова Макрона отражают общеевропейскую обеспокоенность Законом о снижении инфляции, принятым Вашингтоном в этом году. Согласно нему, в стране преимущественно реализуются товары внутреннего производства, что, по словам европейских политиков, подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами.Как отмечает издание, Брюссель планирует подать апелляцию во Всемирную торговую организацию, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику.

https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

https://ria.ru/20221017/gaz-1824701714.html

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цены на нефть, эммануэль макрон, джо байден, франция, сша, евросоюз