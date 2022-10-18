14:10 18.10.2022 (обновлено: 15:34 18.10.2022)
Politico: американский протекционизм в торговле вывел Макрона из себя
Politico: президент Франции Макрон обвинил коллегу из США Байдена в протекционизме
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который грозит отношениям между Соединенными Штатами и ЕС, пишет Politico.
Газета сообщает, что Евросоюз недоволен американской политикой относительно производства и закупки электромобилей. Так, Вашингтон, несмотря на улучшение торговых отношений с ЕС со времен Трампа, все еще призывает сограждан "покупать американское", указывает издание.
Украинский конфликт также добавил трений в американо-европейские отношения, пишет автор. В частности, причиной этому стало увеличение зависимости Европы от американского СПГ на фоне энергетического кризиса.
Эксперт в сфере международной торговли Института Жака Делора Эльвир Фабри указал, что слова Макрона отражают общеевропейскую обеспокоенность Законом о снижении инфляции, принятым Вашингтоном в этом году. Согласно нему, в стране преимущественно реализуются товары внутреннего производства, что, по словам европейских политиков, подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами.
Как отмечает издание, Брюссель планирует подать апелляцию во Всемирную торговую организацию, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику.
17 октября, 19:05Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года