https://ria.ru/20221018/lgoty-1824872092.html

Пензенские власти ввели льготы для членов семей мобилизованных

Пензенские власти ввели льготы для членов семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022

Пензенские власти ввели льготы для членов семей мобилизованных

Правительство Пензенской области установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей жителей региона, призванных в рамках РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:24

2022-10-18T14:24

2022-10-18T14:25

общество

олег мельниченко

пензенская область

частичная мобилизация в россии

пензенская область

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ПЕНЗА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области установило ряд льгот в сферах образования, социального обслуживания и ЖКХ для членов семей жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Вижу недостаточность мер поддержки членов семей мобилизованных. Пока бойцы на передовой бьются за нашу страну, мы должны сделать все, чтобы освободить их от размышлений, справляются ли их близкие в тылу с бытовыми вопросами. По моему поручению решением правительства Пензенской области вводятся дополнительные меры поддержки. Они затронут важнейшие сферы жизни... Новые меры поддержки уже начали действовать", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, в сфере образования детей мобилизованных будут принимать в детские сады во внеочередном порядке с полуторагодовалого возраста, в школах они с первого по шестой классы будут в первую очередь зачислятся в группы продленного дня и освобождены от оплаты продленки, также для них становятся бесплатными занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, отменяется плата за посещение детсадов, проживание в студенческих общежитиях и за коммунальные услуги. Также семьям будут помогать без очереди перевести ребенка в детсад или школу ближе к месту жительства.Мельниченко отметил, что социальное обслуживание на дому будет предоставляться нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам первой и второй группы независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов, также будет организовано первоочередное направление родственников мобилизованных в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи."Сфера ЖКХ. Здесь нужно помочь семьям мобилизованных с оплатой 50% от регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг. Информацию о них поручил довести до каждого. Нужно поддержать членов семей мобилизованных, пока их мужчины защищают Родину. Мы не можем оставить своих бойцов без защиты и поддержки их личных тылов", - подчеркнул глава региона.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олег мельниченко, пензенская область, частичная мобилизация в россии