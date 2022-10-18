На Кубани с 2016 года заменили более 940 километров теплосетей
В Краснодарском крае заменили более 940 километров теплосетей с 2016 года
Ремонт участка магистральной теплосети. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. За последние 5 лет, начиная с 2016 года, в Краснодарском крае заменили более 940 километров теплосетей, сообщила администрация региона.
Уточняется, что речь об этом шла на совещании об итогах подготовки к отопительному сезону, в котором участвовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"За последние 5 лет в крае заменили более 940 километров теплосетей. Но уровень их износа все еще остается достаточно высоким – порядка 65%. Мы решили ежегодно обновлять не менее 5% сетей. К сожалению, не все муниципалитеты идут в графике. Только за счет средств бюджета модернизировать котельные и теплосети невозможно, поэтому мы договаривались заключать концессионные соглашения. 13 районов привлекли на модернизацию сетей порядка 4,5 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор добавил, что остальные районы должны активнее включиться в работу.
По словам министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина, работа по замене сетей идет с 2016 года. В текущем году планируется обновить 143 километра.
"Также модернизируем 51 котельную, причем 32 из них за счет средств инвесторов. Начиная с 2020 года заключили 19 концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. В том числе концессии в Славянском, Тихорецком, Апшеронском, Мостовском и Новопокровском районах заключили в текущем году", – добавил Прошунин.
Кондратьев также отметил, что ресурсосберегающие компании – это бизнес, но в первую очередь это социальная ответственность, безопасность и комфорт людей в зимний период. Губернатор поручил особое внимание уделить территориям, которые испытывали проблемы с теплоснабжением в прошлом году, чтобы не допустить подобного в этом сезоне.
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