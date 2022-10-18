https://ria.ru/20221018/kuban-1824757960.html

На Кубани с 2016 года заменили более 940 километров теплосетей

На Кубани с 2016 года заменили более 940 километров теплосетей - РИА Новости, 18.10.2022

На Кубани с 2016 года заменили более 940 километров теплосетей

За последние 5 лет, начиная с 2016 года, в Краснодарском крае заменили более 940 километров теплосетей, сообщила администрация региона. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:14

2022-10-18T01:14

2022-10-18T01:14

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

жкх

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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. За последние 5 лет, начиная с 2016 года, в Краснодарском крае заменили более 940 километров теплосетей, сообщила администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на совещании об итогах подготовки к отопительному сезону, в котором участвовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор добавил, что остальные районы должны активнее включиться в работу.По словам министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина, работа по замене сетей идет с 2016 года. В текущем году планируется обновить 143 километра.Кондратьев также отметил, что ресурсосберегающие компании – это бизнес, но в первую очередь это социальная ответственность, безопасность и комфорт людей в зимний период. Губернатор поручил особое внимание уделить территориям, которые испытывали проблемы с теплоснабжением в прошлом году, чтобы не допустить подобного в этом сезоне.

https://ria.ru/20220927/zernovye-1819764552.html

краснодарский край

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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, жкх