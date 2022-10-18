https://ria.ru/20221018/kuban-1824756331.html

Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки

Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 18.10.2022

Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки

Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:43

2022-10-18T00:43

2022-10-18T00:45

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/96/1532039676_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_cda085693de7ac928d0074b534bb46fa.jpg

КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов и обустройство пляжей.Также помощь от государства можно получить на покрытие затрат, связанных с развитием инфраструктуры, например, создание безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, включая оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей, добавили в ведомстве.Конкурс для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта впервые в этом году учредил Ростуризм. Краснодарский край защитил право на получение господдержки.От Краснодарского края подали более 140 заявок. Как пояснили в администрации, в настоящее время определены победители. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца текущего года.

https://ria.ru/20221010/kuban-1822952678.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм