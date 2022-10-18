https://ria.ru/20221018/kuban-1824756331.html
Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки
Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки - РИА Новости, 18.10.2022
Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки
Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:43
2022-10-18T00:43
2022-10-18T00:45
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
туризм
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КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов и обустройство пляжей.Также помощь от государства можно получить на покрытие затрат, связанных с развитием инфраструктуры, например, создание безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, включая оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей, добавили в ведомстве.Конкурс для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта впервые в этом году учредил Ростуризм. Краснодарский край защитил право на получение господдержки.От Краснодарского края подали более 140 заявок. Как пояснили в администрации, в настоящее время определены победители. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца текущего года.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Туризм
00:43 18.10.2022 (обновлено: 00:45 18.10.2022)
Туротрасль Кубани получит более 780 миллионов рублей господдержки
Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в 2022 году
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости.
Туротрасль Краснодарского края получит более 780 миллионов рублей господдержки в текущем году, сообщает
администрация региона.
"По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Кубань получит порядка 750 миллионов рублей. Плюс дополнительно еще 30 миллионов – из краевого бюджета и в итоге более 780 миллионов рублей направим на развитие отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева
.
Уточняется, что средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов и обустройство пляжей.
"На субсидии могут рассчитывать предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты, комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие. Это поможет сделать туристическую отрасль края еще разнообразнее и доступнее", – уточнил Кондратьев.
Также помощь от государства можно получить на покрытие затрат, связанных с развитием инфраструктуры, например, создание безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, включая оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей, добавили в ведомстве.
Конкурс для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта впервые в этом году учредил Ростуризм
. Краснодарский край защитил право на получение господдержки.
От Краснодарского края подали более 140 заявок. Как пояснили в администрации, в настоящее время определены победители. Предприниматели и организации с конкретными проектами получат 95 субсидий до конца текущего года.