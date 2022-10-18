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Эксперт рассказал, чему научил Москву и Вашингтон Карибский кризис - РИА Новости, 18.10.2022
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Эксперт рассказал, чему научил Москву и Вашингтон Карибский кризис
Эксперт рассказал, чему научил Москву и Вашингтон Карибский кризис - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт рассказал, чему научил Москву и Вашингтон Карибский кризис
Карибский кризис научил "паритету страха" Москву и Вашингтон, сейчас сторонам в свете эскалации стоит сохранять диалог, чтобы не допустить большой беды, считает РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:29
2022-10-18T18:29
виктор есин
джон кеннеди (политик)
вашингтон (штат)
ссср
сша
ракетные войска стратегического назначения
пир-центр
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карибский кризис научил "паритету страха" Москву и Вашингтон, сейчас сторонам в свете эскалации стоит сохранять диалог, чтобы не допустить большой беды, считает консультант командующего Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник в отставке, член экспертного совета "ПИР-Центра" Виктор Есин."Избежать и не довести до беды Карибский кризис позволил непрерывно ведущийся диалог между руководителями США и Советского Союза. Чем острее ситуация складывалась, тем больше они обменивались посланиями, хотя тогда средства связи были ограниченными. Все равно они нашли возможность установить соответствующий канал", - сказал он в обращении к участникам международной конференции "Карибский кризис 60 лет спустя: уроки для XXI века"."Сейчас, когда ситуация приближается по накалу к событиям 62-го года, Вашингтону и Москве нужно сохранить этот диалог, чтобы не допустить большой беды. Главное, чтобы каждая сторона правильно оценивала действия другой стороны и не переходила "красные линии", - отметил Есин.По его словам, один из уроков Карибского кризиса состоит в том, что США и СССР, оказавшись на краю пропасти и испытав "паритет страха", что можно получить неприемлемый ущерб, решили, что не стоит доводить ситуацию до возможности непосредственного столкновения вооруженных сил двух стран.Есин подчеркнул, что последовавшее соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны остается действующим до сих пор.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ после обнаружения советских ракет на Кубе 16 октября доложило об этом президенту Джону Кеннеди, который объявил с 24 октября военно-морскую блокаду острова и привел в боевую готовность вооруженные силы США.Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры. В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет из Турции и Италии.
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виктор есин, джон кеннеди (политик), вашингтон (штат), ссср, сша, ракетные войска стратегического назначения, пир-центр, центральное разведывательное управление (цру), общество
Виктор Есин, Джон Кеннеди (политик), Вашингтон (штат), СССР, США, Ракетные войска стратегического назначения, ПИР-центр, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Общество
18:29 18.10.2022
 
Эксперт рассказал, чему научил Москву и Вашингтон Карибский кризис

Генерал в отставке Есин: Карибский кризис научил Москву и Вашингтон "паритету страха"

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карибский кризис научил "паритету страха" Москву и Вашингтон, сейчас сторонам в свете эскалации стоит сохранять диалог, чтобы не допустить большой беды, считает консультант командующего Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник в отставке, член экспертного совета "ПИР-Центра" Виктор Есин.
"Избежать и не довести до беды Карибский кризис позволил непрерывно ведущийся диалог между руководителями США и Советского Союза. Чем острее ситуация складывалась, тем больше они обменивались посланиями, хотя тогда средства связи были ограниченными. Все равно они нашли возможность установить соответствующий канал", - сказал он в обращении к участникам международной конференции "Карибский кризис 60 лет спустя: уроки для XXI века".
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях
"Сейчас, когда ситуация приближается по накалу к событиям 62-го года, Вашингтону и Москве нужно сохранить этот диалог, чтобы не допустить большой беды. Главное, чтобы каждая сторона правильно оценивала действия другой стороны и не переходила "красные линии", - отметил Есин.
По его словам, один из уроков Карибского кризиса состоит в том, что США и СССР, оказавшись на краю пропасти и испытав "паритет страха", что можно получить неприемлемый ущерб, решили, что не стоит доводить ситуацию до возможности непосредственного столкновения вооруженных сил двух стран.
Есин подчеркнул, что последовавшее соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны остается действующим до сих пор.
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.
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Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.
Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ после обнаружения советских ракет на Кубе 16 октября доложило об этом президенту Джону Кеннеди, который объявил с 24 октября военно-морскую блокаду острова и привел в боевую готовность вооруженные силы США.
Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры. В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет из Турции и Италии.
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Виктор ЕсинДжон Кеннеди (политик)Вашингтон (штат)СССРСШАРакетные войска стратегического назначенияПИР-центрЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Общество
 
 
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