https://ria.ru/20221018/kredity-1824795907.html

МСП Банк выдал предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на 199 млн рублей

МСП Банк выдал предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на 199 млн рублей - РИА Новости, 18.10.2022

МСП Банк выдал предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на 199 млн рублей

МСП Банк предоставил предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на сумму 199 миллионов рублей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. МСП Банк предоставил предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на сумму 199 миллионов рублей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства региона, сообщает пресс-служба банка."Предприниматели из Удмуртской Республики благодаря совместной программе могут получить кредит в МСП Банке по ставке, которая ниже ключевой. Финансирование можно привлечь как на инвестиционные, так и оборотные цели", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что условия финансирования специально были расширены для кредитования компаний из большего числа отраслей. Так, финансовой поддержкой могут воспользоваться предприниматели из любой отрасли, кроме производства табачных изделий, нефтепродуктов и некоторых других."Развитие региональных предприятий – глобальный процесс, в который каждый участник вносит свой вклад. В рамках взаимодействия по программе в регионе перед нами сегодня стоят масштабные планы: необходимо обеспечить поддержкой более 100 предпринимателей", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Среди клиентов МСП Банка, получивших льготное финансирование, - молочная ферма "СТСХ". Ферма активно внедряет информационные технологии, используя мобильное приложение для управления процессами. Также компания разработала технологию по распознаванию животного по рисунку на носу – Face ID для крупного рогатого скота и коз. МСП Банк предоставил заемщику 10 миллионов рублей на развитие бизнеса.Еще одна компания – "Продпромснаб", привлекла 10 миллионов рублей на пополнение оборотных средств. В 2022 году предприятие запустило новую линию лесопильного завода полного цикла мощностью 21 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Этот проект входит в список приоритетных в области освоения лесов, реализуемых на территории Удмуртской Республики. Кроме того, компания развивает производство древесного угля, который поставляется в торговые сети и на экспорт, а также используется металлургическими предприятиями как добавка для углеродной стали.Обе компании привлекли средства под зонтичное поручительство Корпорации МСП, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221014/biznes-1823969239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия