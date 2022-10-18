https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824821583.html
В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки
В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.10.2022
В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 139 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:37
2022-10-18T11:37
2022-10-18T11:37
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 139 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 139, госпитализировано 44 человека, выздоровели 633 человека, 1 человек умер за сутки", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 217 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России
В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки
В Подмосковье выявили 139 новых случаев COVID-19 за сутки, один человек умер