https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824821583.html

В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки

В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.10.2022

В Подмосковье госпитализировали 44 человека с COVID-19 за сутки

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 139 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:37

2022-10-18T11:37

2022-10-18T11:37

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 139 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 139, госпитализировано 44 человека, выздоровели 633 человека, 1 человек умер за сутки", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 217 человек.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии