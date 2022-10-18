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В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 606 случаев COVID-19, 20 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 606 случаев COVID-19, 20 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 606, госпитализированы 130 человек, выздоровели 1588 человек, 20 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 676 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 220 765 случаев коронавируса, выздоровели 3 028 578 человек, умерли 46 435 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 130 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 606 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек