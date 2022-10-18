https://ria.ru/20221018/koreya-1824847412.html

Южная Корея посадила свои госучреждения на "энергетическую диету"

Южная Корея посадила свои госучреждения на "энергетическую диету" - РИА Новости, 18.10.2022

Южная Корея посадила свои госучреждения на "энергетическую диету"

Южная Корея решила посадить свои госучреждения на "энергетическую диету" с 18 октября по 31 марта для преодоления энергетического кризиса, включая поддержание в РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:03

2022-10-18T13:03

2022-10-18T13:03

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Южная Корея решила посадить свои госучреждения на "энергетическую диету" с 18 октября по 31 марта для преодоления энергетического кризиса, включая поддержание в помещениях температуры не выше 17 градусов по Цельсию и временные отключения отопления в часы пик использования электроэнергии, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея."Принятые в этот раз меры по ограничению использования (электричества) являются более серьезными по сравнению с похожими мерами, принимавшимися в прошлом, учитывая ситуацию серьезного энергетического кризиса", - говорится в сообщении министерства."Энергетическая диета" для государственных учреждений включают ограничение температуры обогрева помещений 17 градусами по Цельсию, запрет на использование на работе сотрудниками, исключая инвалидов и беременных женщин, личных обогревателей, временные отключения отопления в часы пик использования электроэнергии. Также в рабочие часы будет отключаться 30% освещения, а в часы пикового использования энергии – 50% освещения. Декоративное освещение зданий, скульптур и культурных объектов, наружной рекламы, открытых спортивных площадок не будет работать с 23.00 до рассвета.Исключениями из правил по отоплению станут объекты, используемые большим числом граждан, такие как аэропорты, железнодорожные станции и станции метро, больницы, учреждения по уходу за детьми и пожилыми людьми.Исполнение мер по экономии электроэнергии будут мониторить ежемесячно.Ранее южнокорейская Korea Electric Power Corporation второй раз за год повысила свои базовые тарифы на электроэнергию в этом месяце после того, как понесла большие убытки в первом полугодии. Общее повышение цен за год в итоге составляет в среднем 17,9%, что является самым большим ростом цен с 1980 года, то есть более, чем за 40 лет. -0-

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в мире, южная корея