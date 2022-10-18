Рейтинг@Mail.ru
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221018/kino-1824943063.html
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 18.10.2022
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:11
2022-10-18T19:11
культура
новости культуры
кино и сериалы
меган маркл
netflix
принц гарри
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748858296_0:80:2722:1611_1920x0_80_0_0_9b372e28ffee0985c7c9fb17ffb0cd9e.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет Deadline. Официально дата релиза еще не была озвучена. Предполагалось, что проект появится на стриминге в декабре, после премьеры новых серий "Короны" в ноябре. Информация о переносе появилась спустя несколько недель после того, как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл хотят внести ряд правок в фильм, добавляет Daily Mail. Новый сезон "Короны" еще до его выхода обвинили в клевете. В одной из сцен проекта якобы показано, как принц Чарльз (ныне король Карл III) замышляет заговор против своей матери.
https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748858296_0:0:2500:1874_1920x0_80_0_0_6360572551458e8fe9b358435334a062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, netflix, принц гарри, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Меган Маркл, Netflix, Принц Гарри, что посмотреть
19:11 18.10.2022
 
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Netflix отложил премьеру фильма о принце Гарри и Меган Маркл после реакции на "Корону"

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет Deadline.
Официально дата релиза еще не была озвучена. Предполагалось, что проект появится на стриминге в декабре, после премьеры новых серий "Короны" в ноябре.
Информация о переносе появилась спустя несколько недель после того, как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл хотят внести ряд правок в фильм, добавляет Daily Mail.
Новый сезон "Короны" еще до его выхода обвинили в клевете. В одной из сцен проекта якобы показано, как принц Чарльз (ныне король Карл III) замышляет заговор против своей матери.
Кадр из сериала Корона
17 октября, 16:29Культура
В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМеган МарклNetflixПринц Гарричто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала