https://ria.ru/20221018/kino-1824943063.html
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 18.10.2022
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:11
2022-10-18T19:11
2022-10-18T19:11
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет Deadline. Официально дата релиза еще не была озвучена. Предполагалось, что проект появится на стриминге в декабре, после премьеры новых серий "Короны" в ноябре. Информация о переносе появилась спустя несколько недель после того, как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл хотят внести ряд правок в фильм, добавляет Daily Mail. Новый сезон "Короны" еще до его выхода обвинили в клевете. В одной из сцен проекта якобы показано, как принц Чарльз (ныне король Карл III) замышляет заговор против своей матери.
https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, netflix, принц гарри, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Меган Маркл, Netflix, Принц Гарри, что посмотреть
Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Netflix отложил премьеру фильма о принце Гарри и Меган Маркл после реакции на "Корону"