https://ria.ru/20221018/kino-1824943063.html

Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 18.10.2022

Netflix отложил релиз документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:11

2022-10-18T19:11

2022-10-18T19:11

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл до следующего года после негативной реакции на новый сезон сериала "Корона", пишет Deadline. Официально дата релиза еще не была озвучена. Предполагалось, что проект появится на стриминге в декабре, после премьеры новых серий "Короны" в ноябре. Информация о переносе появилась спустя несколько недель после того, как стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл хотят внести ряд правок в фильм, добавляет Daily Mail. Новый сезон "Короны" еще до его выхода обвинили в клевете. В одной из сцен проекта якобы показано, как принц Чарльз (ныне король Карл III) замышляет заговор против своей матери.

https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, меган маркл, netflix, принц гарри, что посмотреть