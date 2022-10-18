https://ria.ru/20221018/kiberbezopasnost-1824914222.html
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2022
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:39
2022-10-18T16:39
2022-10-18T16:39
олег храмов
акылбек жапаров
киргизия
москва
бишкек
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности с акцентом на сотрудничество в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.Храмова принял председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. "В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-киргизского стратегического партнерства", - отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег храмов, акылбек жапаров, киргизия, москва, бишкек
Олег Храмов, Акылбек Жапаров, Киргизия, Москва, Бишкек
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Совбез: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности