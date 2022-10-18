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Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2022
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Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2022
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:39
2022-10-18T16:39
олег храмов
акылбек жапаров
киргизия
москва
бишкек
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности с акцентом на сотрудничество в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.Храмова принял председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. "В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-киргизского стратегического партнерства", - отмечается в пресс-релизе.
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олег храмов, акылбек жапаров, киргизия, москва, бишкек
Олег Храмов, Акылбек Жапаров, Киргизия, Москва, Бишкек
16:39 18.10.2022
 
Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Совбез: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности с акцентом на сотрудничество в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.
Храмова принял председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. "В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-киргизского стратегического партнерства", - отмечается в пресс-релизе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 03:16
Межгосударственные отношения России и Киргизии
 
Олег ХрамовАкылбек ЖапаровКиргизияМоскваБишкек
 
 
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