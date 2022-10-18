https://ria.ru/20221018/kiberbezopasnost-1824914222.html

Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности - РИА Новости, 18.10.2022

Москва и Бишкек обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:39

2022-10-18T16:39

2022-10-18T16:39

олег храмов

акылбек жапаров

киргизия

москва

бишкек

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва и Бишкек будут развивать сотрудничество по кибербезопасности, речь об этом шла на прошедшей в столице Киргизии во вторник рабочей встрече заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова с секретарем Совбеза Киргизии Маратом Иманкуловым, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности с акцентом на сотрудничество в области безопасного использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.Храмова принял председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. "В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-киргизского стратегического партнерства", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html

киргизия

москва

бишкек

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег храмов, акылбек жапаров, киргизия, москва, бишкек