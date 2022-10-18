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Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи - РИА Новости, 18.10.2022
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Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи
Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи - РИА Новости, 18.10.2022
Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи
Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:46
2022-10-18T17:46
авто
керчь
россия
керченский пролив
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма.Ранее глава комитета по транспорту парламента Крыма Валерий Коваленко сообщил, что грузовые автомобили на переправе в Керчи на данный момент перевозят шесть паромов, седьмой уже находится в порту и готовится к выходу на линию."По официальной информации минтранса Крыма, работу осуществляют 4 парома: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2"; большегрузы "Мария" и "Лаврентий", - сообщили журналистам информацию минтранса Крыма.По Крымскому мосту 17 октября началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на пароме.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20221018/zaporozhe-1824765948.html
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керчь
россия
керченский пролив
республика крым
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авто, керчь, россия, керченский пролив, республика крым
Авто, Керчь, Россия, Керченский пролив, Республика Крым
17:46 18.10.2022
 
Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи

Минтранс Крыма: на паромной переправе в Керчи продолжают работу четыре парома

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкПолицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы
Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Полицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма.
Ранее глава комитета по транспорту парламента Крыма Валерий Коваленко сообщил, что грузовые автомобили на переправе в Керчи на данный момент перевозят шесть паромов, седьмой уже находится в порту и готовится к выходу на линию.
Легковой автомобиль на ремонтируемом участке автомобильной дороги Мелитополь - Бердянск - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 05:09
Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены
"По официальной информации минтранса Крыма, работу осуществляют 4 парома: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2"; большегрузы "Мария" и "Лаврентий", - сообщили журналистам информацию минтранса Крыма.
По Крымскому мосту 17 октября началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на пароме.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:47
В Крыму предложили сохранить паромную переправу как резервную
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
Грузовые машины на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 15:18
По Крымскому мосту разрешили движение грузового транспорта до 40 тонн
 
АвтоКерчьРоссияКерченский проливРеспублика Крым
 
 
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