https://ria.ru/20221018/kerch-1824938714.html

Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи

Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи - РИА Новости, 18.10.2022

Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи

Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:46

2022-10-18T17:46

2022-10-18T17:46

авто

керчь

россия

керченский пролив

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Четыре парома продолжают работу на паромной переправе в Керчи, сообщил минтранс Крыма.Ранее глава комитета по транспорту парламента Крыма Валерий Коваленко сообщил, что грузовые автомобили на переправе в Керчи на данный момент перевозят шесть паромов, седьмой уже находится в порту и готовится к выходу на линию."По официальной информации минтранса Крыма, работу осуществляют 4 парома: малотоннажные "Ейск", "Керченский-2"; большегрузы "Мария" и "Лаврентий", - сообщили журналистам информацию минтранса Крыма.По Крымскому мосту 17 октября началось движение автобусов. Проезд по Крымскому мосту также возможен на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив по-прежнему возможно только на пароме.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20221018/zaporozhe-1824765948.html

https://ria.ru/20221017/krym-1824631106.html

https://ria.ru/20221018/most-1824888770.html

керчь

россия

керченский пролив

республика крым

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авто, керчь, россия, керченский пролив, республика крым