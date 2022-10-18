https://ria.ru/20221018/kakhovka-1824879691.html

Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 18.10.2022

Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

Два человека погибли и один ранен в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:45

2022-10-18T14:45

2022-10-18T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации города.Украинские войска обстреляли город днем во вторник."В результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла, над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго."Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20221018/ges-1824795199.html

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Кирилл Волков

в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр