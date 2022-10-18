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Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 18.10.2022
Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Два человека погибли и один ранен в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:45
2022-10-18T14:45
2022-10-18T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации города.Украинские войска обстреляли город днем во вторник."В результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла, над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго."Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий", - подчеркнули в администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:45 18.10.2022 (обновлено: 16:30 18.10.2022)
Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Два человека погибли и один пострадал при ракетном ударе ВСУ по стадиону в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Два человека погибли и один ранен в результате ракетного удара украинских войск по стадиону в Новой Каховке Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации города.
Украинские войска обстреляли город днем во вторник.
"В результате ракетного удара на стадионе "Энергия" погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла, над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго.
"Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий", - подчеркнули в администрации.