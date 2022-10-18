https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html

Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов

Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов - РИА Новости, 18.10.2022

Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов

Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:10

2022-10-18T13:10

2022-10-18T13:10

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НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов."По итогам девяти месяцев 2022 года Кабардино-Балкарию посетили 980 тысяч гостей, что на 16,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, когда в нашу республику приехали 843 тысячи путешественников", — говорится в сообщении.Отмечается, что туристы прибывали из разных регионов страны, больше всего гостей было из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, а также республик СКФО."Зимой отдыхающих привлекает курорт "Эльбрус" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Летом в регионе популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", — отметили в министерстве.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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