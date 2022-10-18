https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов - РИА Новости, 18.10.2022
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:10
2022-10-18T13:10
2022-10-18T13:10
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
куда поехать в выходные
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791796738_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_8edbcfcfaaaf6766dbe154513a505818.jpg
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов."По итогам девяти месяцев 2022 года Кабардино-Балкарию посетили 980 тысяч гостей, что на 16,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, когда в нашу республику приехали 843 тысячи путешественников", — говорится в сообщении.Отмечается, что туристы прибывали из разных регионов страны, больше всего гостей было из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, а также республик СКФО."Зимой отдыхающих привлекает курорт "Эльбрус" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Летом в регионе популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220926/kbr-1819547454.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791796738_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_b9928c38e1aa2ab620276fd74f9a3693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, туристы, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев составил почти миллион человек
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов.
"По итогам девяти месяцев 2022 года Кабардино-Балкарию посетили 980 тысяч гостей, что на 16,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, когда в нашу республику приехали 843 тысячи путешественников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы прибывали из разных регионов страны, больше всего гостей было из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, а также республик СКФО.
"Зимой отдыхающих привлекает курорт "Эльбрус" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Летом в регионе популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", — отметили в министерстве.