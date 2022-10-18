Рейтинг@Mail.ru
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов - РИА Новости, 18.10.2022
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:10
2022-10-18T13:10
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
куда поехать в выходные
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791796738_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_8edbcfcfaaaf6766dbe154513a505818.jpg
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов."По итогам девяти месяцев 2022 года Кабардино-Балкарию посетили 980 тысяч гостей, что на 16,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, когда в нашу республику приехали 843 тысячи путешественников", — говорится в сообщении.Отмечается, что туристы прибывали из разных регионов страны, больше всего гостей было из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, а также республик СКФО."Зимой отдыхающих привлекает курорт "Эльбрус" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Летом в регионе популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220926/kbr-1819547454.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791796738_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_b9928c38e1aa2ab620276fd74f9a3693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, туристы, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
13:10 18.10.2022
 
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов

Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев составил почти миллион человек

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкАльпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"
Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря Азау - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2022 года составил почти миллион человек, сообщило региональное министерство курортов.
"По итогам девяти месяцев 2022 года Кабардино-Балкарию посетили 980 тысяч гостей, что на 16,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, когда в нашу республику приехали 843 тысячи путешественников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы прибывали из разных регионов страны, больше всего гостей было из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, а также республик СКФО.
"Зимой отдыхающих привлекает курорт "Эльбрус" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в стране. Летом в регионе популярны походы и восхождения, внедорожные экспедиции, этно-гастрономические и оздоровительные программы", — отметили в министерстве.
Урочище Кюннюм и сторожевая башня Абай-Кала в Кабардино-Балкарской Республике - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:58Туризм
Средневековый замок и "Город мертвых": чем удивит Кабардино-Балкария
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыКабардино-Балкарская Республика (КБР)куда поехать в выходныекуда можно лететькуда поехатьотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала