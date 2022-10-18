https://ria.ru/20221018/iran-1824761124.html

МИД Ирана пригрозил ответными мерами на новые санкции Евросоюза

МИД Ирана пригрозил ответными мерами на новые санкции Евросоюза - РИА Новости, 18.10.2022

МИД Ирана пригрозил ответными мерами на новые санкции Евросоюза

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран вскоре введет ответные меры из-за новых санкций Евросоюза. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:19

2022-10-18T02:19

2022-10-18T02:19

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран вскоре введет ответные меры из-за новых санкций Евросоюза.ЕС в понедельник ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций в Иране за подавление протестов в стране.Представитель иранского МИД также назвал европейские санкции нарушением международного права, вмешательством во внутренние дела Ирана и инструментом для достижения своих политических целей.Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее в понедельник назвал введенные Евросоюзом санкции "неконструктивным актом", основанным на ложной информации.Масштабные протесты в Иране начались после гибели девушки Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок. Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами свержения власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824719488.html

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в мире, иран, мид ирана, евросоюз, великобритания