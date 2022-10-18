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Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян - РИА Новости, 18.10.2022
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Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян
Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян - РИА Новости, 18.10.2022
Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян
В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:11
2022-10-18T02:11
финляндия
хельсинки
россия
в мире
антти кайкконен
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, "важной для безопасности государства".При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.Тем не менее Кайкконен добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране "представляют собой риски для безопасности".В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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финляндия, хельсинки, россия, в мире, антти кайкконен
Финляндия, Хельсинки, Россия, В мире, Антти Кайкконен
02:11 18.10.2022
 
Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: при необходимости имущество россиян экспроприируют

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.
По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, "важной для безопасности государства".
"Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует", — подчеркнул Кайкконен.
При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.
"Не могу это комментировать, но могу подтвердить, что преимущественное право покупки уже применялось", — отметил глава Минобороны Финляндии.
Тем не менее Кайкконен добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране "представляют собой риски для безопасности".
В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:06
Финский премьер ищет поддержку для возведения забора на границе с Россией
 
ФинляндияХельсинкиРоссияВ миреАнтти Кайкконен
 
 
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