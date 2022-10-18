https://ria.ru/20221018/imuschestvo-1824760535.html

Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян

Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян - РИА Новости, 18.10.2022

Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у россиян

В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:11

2022-10-18T02:11

2022-10-18T02:11

финляндия

хельсинки

россия

в мире

антти кайкконен

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, "важной для безопасности государства".При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.Тем не менее Кайкконен добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране "представляют собой риски для безопасности".В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221012/zabor-1823506151.html

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финляндия, хельсинки, россия, в мире, антти кайкконен