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Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством - РИА Новости, 18.10.2022
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Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством - РИА Новости, 18.10.2022
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:17
2022-10-18T17:19
россия
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, материалы дела не разглашаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу &lt;...&gt; до 14 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.Пищулину вменяется статья 275.1 УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России. Санкция — до восьми лет колонии.Фабула дела не разглашается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". Где работает Пищулин, также не уточняется. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления по указанной статье расследует ФСБ России.
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россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:17 18.10.2022 (обновлено: 17:19 18.10.2022)
 
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством

Суд арестовал россиянина Пищулина за конфиденциальное сотрудничество с другим государством

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, материалы дела не разглашаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 14 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.
Пищулину вменяется статья 275.1 УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России. Санкция — до восьми лет колонии.
Фабула дела не разглашается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". Где работает Пищулин, также не уточняется. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления по указанной статье расследует ФСБ России.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:54
В Москве арестовали россиянина Баранова по делу о госизмене
 
РоссияМоскваПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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