https://ria.ru/20221018/gosudarstvo-1824870315.html
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством - РИА Новости, 18.10.2022
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:17
2022-10-18T14:17
2022-10-18T17:19
россия
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, материалы дела не разглашаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 14 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.Пищулину вменяется статья 275.1 УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России. Санкция — до восьми лет колонии.Фабула дела не разглашается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". Где работает Пищулин, также не уточняется. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления по указанной статье расследует ФСБ России.
https://ria.ru/20220909/arest-1815710181.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:17 18.10.2022 (обновлено: 17:19 18.10.2022)
Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством
Суд арестовал россиянина Пищулина за конфиденциальное сотрудничество с другим государством
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, материалы дела не разглашаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 14 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.
Пищулину вменяется статья 275.1 УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России. Санкция — до восьми лет колонии.
Фабула дела не разглашается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". Где работает Пищулин, также не уточняется. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления по указанной статье расследует ФСБ
России.