https://ria.ru/20221018/gosudarstvo-1824870315.html

Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством

Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством - РИА Новости, 18.10.2022

Суд арестовал россиянина за тайное сотрудничество с другим государством

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:17

2022-10-18T14:17

2022-10-18T17:19

россия

москва

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности России, материалы дела не разглашаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 14 декабря 2022 года", — сказали в пресс-службе.Пищулину вменяется статья 275.1 УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Статья вводит ответственность за действия, которые не являются госизменой, но направлены против безопасности России. Санкция — до восьми лет колонии.Фабула дела не разглашается, поскольку оно маркировано грифом "секретно". Где работает Пищулин, также не уточняется. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, преступления по указанной статье расследует ФСБ России.

https://ria.ru/20220909/arest-1815710181.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)