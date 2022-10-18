https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824840175.html

Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"

Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.10.2022

Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"

Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:38

2022-10-18T12:38

2022-10-18T12:38

происшествия

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

генеральная прокуратура рф

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."На месте такой возможности (проводить работы для расследования теракта - ред.) нет, потому что эти страны, упомянутые мной (Германия, Франция, Дания), исключили такую возможность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия проводить свое расследование на месте теракта.

https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824839288.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", генеральная прокуратура рф, россия, дмитрий песков