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Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.10.2022
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Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.10.2022
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"
Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:38
2022-10-18T12:38
происшествия
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
генеральная прокуратура рф
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."На месте такой возможности (проводить работы для расследования теракта - ред.) нет, потому что эти страны, упомянутые мной (Германия, Франция, Дания), исключили такую возможность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия проводить свое расследование на месте теракта.
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происшествия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", генеральная прокуратура рф, россия, дмитрий песков
Происшествия, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Генеральная прокуратура РФ, Россия, Дмитрий Песков
12:38 18.10.2022
 
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"

Песков: Россия не имеет возможности на месте расследовать теракт на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
"На месте такой возможности (проводить работы для расследования теракта - ред.) нет, потому что эти страны, упомянутые мной (Германия, Франция, Дания), исключили такую возможность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия проводить свое расследование на месте теракта.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 12:33
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ПроисшествияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Генеральная прокуратура РФРоссияДмитрий Песков
 
 
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