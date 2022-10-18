https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824840175.html
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.10.2022
Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"
Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:38
2022-10-18T12:38
2022-10-18T12:38
происшествия
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
генеральная прокуратура рф
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования теракта на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."На месте такой возможности (проводить работы для расследования теракта - ред.) нет, потому что эти страны, упомянутые мной (Германия, Франция, Дания), исключили такую возможность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия проводить свое расследование на месте теракта.
https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824839288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", генеральная прокуратура рф, россия, дмитрий песков
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Россия не имеет возможности расследовать теракт на "Северных потоках"
Песков: Россия не имеет возможности на месте расследовать теракт на "Северных потоках"