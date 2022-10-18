https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824839288.html
Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков
Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 18.10.2022
Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков
Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, результаты расследований... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:33
2022-10-18T12:33
2022-10-18T12:35
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, результаты расследований европейских стран подгоняется под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы. И, конечно же, мы не имеем возможности фактически, на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование. Поэтому здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков.Он отметил, что расследования других стран выглядят "с публичного ракурса" так, как будто они подгоняются под желаемые результаты.Он отметил, что у российской разведки есть обратные данные."Это абсурдно, данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Ну и, кроме того, конечно, нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221018/kadry-1824801819.html
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:27:1828:1398_1920x0_80_0_0_22e85a5b65e758e53fb3a96c7aa44b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дмитрий песков
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков
12:33 18.10.2022 (обновлено: 12:35 18.10.2022)
Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков
Песков: вину за ЧП на "Северных потоках" априори хотят возложить на Россию, это абсурдно
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, результаты расследований европейских стран подгоняется под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
"Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы. И, конечно же, мы не имеем возможности фактически, на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование. Поэтому здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков.
Он отметил, что расследования других стран выглядят "с публичного ракурса" так, как будто они подгоняются под желаемые результаты.
"То, как это выглядит с публичного ракурса, по крайней мере, по заявлениям, которые мы слышим, там из Германии, из Франции, из Дании - вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурд", - заявил Песков.
Он отметил, что у российской разведки есть обратные данные.
"Это абсурдно, данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Ну и, кроме того, конечно, нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб", - заключил Песков.