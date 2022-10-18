https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824839288.html

Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков

Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 18.10.2022

Вину за ЧП на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков

Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, результаты расследований... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:33

2022-10-18T12:33

2022-10-18T12:35

в мире

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, результаты расследований европейских стран подгоняется под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы. И, конечно же, мы не имеем возможности фактически, на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование. Поэтому здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков.Он отметил, что расследования других стран выглядят "с публичного ракурса" так, как будто они подгоняются под желаемые результаты.Он отметил, что у российской разведки есть обратные данные."Это абсурдно, данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Ну и, кроме того, конечно, нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб", - заключил Песков.

https://ria.ru/20221018/kadry-1824801819.html

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дмитрий песков