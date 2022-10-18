https://ria.ru/20221018/gazoprovod-1824835743.html

В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам"

В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам"

Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании по "Северным потокам", то, что взрывы - это саботаж и диверсия,- российские спецслужбы РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:21

2022-10-18T12:21

2022-10-18T12:34

в мире

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

германия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании по "Северным потокам", то, что взрывы - это саботаж и диверсия,- российские спецслужбы сказали сразу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы", - сказал Песков.

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, германия, дмитрий песков