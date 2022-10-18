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В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.10.2022
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В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам"
В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.10.2022
В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам"
Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании по "Северным потокам", то, что взрывы - это саботаж и диверсия,- российские спецслужбы РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:21
2022-10-18T12:34
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании по "Северным потокам", то, что взрывы - это саботаж и диверсия,- российские спецслужбы сказали сразу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы", - сказал Песков.
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в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, германия, дмитрий песков
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Германия, Дмитрий Песков
12:21 18.10.2022 (обновлено: 12:34 18.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали выводы расследования по "Северным потокам"

Песков: Россия не удивлена выводам расследования взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании по "Северным потокам", то, что взрывы - это саботаж и диверсия,- российские спецслужбы сказали сразу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
"То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы", - сказал Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 12:33
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В миреСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"РоссияГерманияДмитрий Песков
 
 
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