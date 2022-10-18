https://ria.ru/20221018/gaz-1824942842.html
ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен
ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.10.2022
ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен
Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:02
2022-10-18T18:02
2022-10-18T18:10
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во Франции, трансляция велась на сайте ЕК."Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года", - сказала она.Согласно отчету ЕК по газу за четвёртый квартал прошлого года, Евросоюз в 2021 году потребил 412 миллиардов кубометров этого топлива.Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определённых компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например, на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года - 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября. Сейчас средний по ЕС уровень их заполнения составляет 92%.Во вторник Еврокомиссия представила ряд новых энергомер, в частности, о введении обязательных общих закупок газа.Эти меры принимаются на фоне высоких цен на энергоносители в союзе. В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире, природный газ, франция
Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, В мире, Природный газ, Франция
18:02 18.10.2022 (обновлено: 18:10 18.10.2022)
ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в 2022 году
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во Франции, трансляция велась на сайте ЕК.
"Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России
, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года", - сказала она.
Согласно отчету ЕК по газу за четвёртый квартал прошлого года, Евросоюз в 2021 году потребил 412 миллиардов кубометров этого топлива.
Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определённых компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например, на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года - 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября. Сейчас средний по ЕС уровень их заполнения составляет 92%.
Во вторник Еврокомиссия представила ряд новых энергомер, в частности, о введении обязательных общих закупок газа.
Эти меры принимаются на фоне высоких цен на энергоносители в союзе. В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.