https://ria.ru/20221018/gaz-1824942842.html

ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен

ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.10.2022

ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубометров газа, заявила фон дер Ляйен

Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:02

2022-10-18T18:02

2022-10-18T18:10

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

россия

в мире

природный газ

франция

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во Франции, трансляция велась на сайте ЕК."Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года", - сказала она.Согласно отчету ЕК по газу за четвёртый квартал прошлого года, Евросоюз в 2021 году потребил 412 миллиардов кубометров этого топлива.Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определённых компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например, на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года - 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября. Сейчас средний по ЕС уровень их заполнения составляет 92%.Во вторник Еврокомиссия представила ряд новых энергомер, в частности, о введении обязательных общих закупок газа.Эти меры принимаются на фоне высоких цен на энергоносители в союзе. В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824916811.html

https://ria.ru/20221017/gaz-1824575857.html

https://ria.ru/20221014/oteli-1823983458.html

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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире, природный газ, франция