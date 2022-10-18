Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/gaz-1824916989.html
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
экономика
цены на нефть
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890443_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7ea10fac616147a41d9834e6eb9235e0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, говорится в сообщении ЕК."Комиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF. Это поможет избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен", - говорится в нем.
https://ria.ru/20221018/gaz-1824818283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890443_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9f96f0d6a5e3af8beccf2e84a00671ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Еврокомиссия
16:44 18.10.2022
 
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF

ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на главной газовой бирже TTF

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМонитор с данными котировок
Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Монитор с данными котировок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, говорится в сообщении ЕК.
"Комиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF. Это поможет избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен", - говорится в нем.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:30
Евросоюз воздержится от введения потолка цен на газ, пишут СМИ
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала