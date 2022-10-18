https://ria.ru/20221018/gaz-1824916989.html
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
экономика
цены на нефть
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, говорится в сообщении ЕК."Комиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF. Это поможет избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен", - говорится в нем.
https://ria.ru/20221018/gaz-1824818283.html
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экономика, цены на нефть, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Еврокомиссия
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газ на TTF
ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на главной газовой бирже TTF