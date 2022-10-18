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ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа - РИА Новости, 18.10.2022
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ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа
Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
экономика
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК."Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности", - заявила ЕК."Комиссия должна быть проинформирована перед заключением любой закупки газа или меморандума о взаимопонимании в объеме свыше 5 ТВтч - чуть более 500 миллионов кубометров", - сообщается в релизе.ЕК может "дать рекомендацию в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность", отмечается в нем.Это предложение сделано в рамках нового пакета мер, представленных ЕК во вторник. Они направлены на борьбу с энергетическим кризисом в ЕС и, в частности, на снижение цен на газ. Эти предложения должны будут оценить и согласовать страны Евросоюза.
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, в мире, европа
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Природный газ, В мире, Европа
16:44 18.10.2022
 
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа

ЕК хочет получать уведомляли о планах закупать в ЕС партии газа от 0,5 миллиарда кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК.
"Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности", - заявила ЕК.
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"Комиссия должна быть проинформирована перед заключением любой закупки газа или меморандума о взаимопонимании в объеме свыше 5 ТВтч - чуть более 500 миллионов кубометров", - сообщается в релизе.
ЕК может "дать рекомендацию в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность", отмечается в нем.
Это предложение сделано в рамках нового пакета мер, представленных ЕК во вторник. Они направлены на борьбу с энергетическим кризисом в ЕС и, в частности, на снижение цен на газ. Эти предложения должны будут оценить и согласовать страны Евросоюза.
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