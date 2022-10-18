https://ria.ru/20221018/gaz-1824916811.html
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа
Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
2022-10-18T16:44
экономика
еврокомиссия
евросоюз
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении ЕК."Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности", - заявила ЕК."Комиссия должна быть проинформирована перед заключением любой закупки газа или меморандума о взаимопонимании в объеме свыше 5 ТВтч - чуть более 500 миллионов кубометров", - сообщается в релизе.ЕК может "дать рекомендацию в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность", отмечается в нем.Это предложение сделано в рамках нового пакета мер, представленных ЕК во вторник. Они направлены на борьбу с энергетическим кризисом в ЕС и, в частности, на снижение цен на газ. Эти предложения должны будут оценить и согласовать страны Евросоюза.
https://ria.ru/20221018/gaz-1824821932.html
https://ria.ru/20221017/gaz-1824701714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, в мире, европа
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Природный газ, В мире, Европа
ЕК хочет получать уведомления о планах по закупке крупной партии газа
ЕК хочет получать уведомляли о планах закупать в ЕС партии газа от 0,5 миллиарда кубов
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости.
Еврокомиссия хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении
ЕК.
"Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности", - заявила ЕК.
"Комиссия должна быть проинформирована перед заключением любой закупки газа или меморандума о взаимопонимании в объеме свыше 5 ТВтч - чуть более 500 миллионов кубометров", - сообщается в релизе.
ЕК может "дать рекомендацию в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность", отмечается в нем.
Это предложение сделано в рамках нового пакета мер, представленных ЕК во вторник. Они направлены на борьбу с энергетическим кризисом в ЕС и, в частности, на снижение цен на газ. Эти предложения должны будут оценить и согласовать страны Евросоюза.