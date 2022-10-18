09:33 18.10.2022 (обновлено: 14:43 18.10.2022)
WSJ узнал первые итоги расследования по ЧП на "Северных потоках"
WSJ: следователи из ФРГ не смогли установить причастных к взрывам на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Немецкие следователи установили, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли быть вызваны саботажем, но они пока не выяснили, кто его совершил, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Следователи не смогли установить причастных к аварии", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что некоторые немецкие официальные лица исходят из того, что за подрывом стоит Россия.
По данным издания, некоторые чиновники заявляют, что вряд ли диверсию провела подводная лодка, ссылаясь на относительно небольшую глубину и тщательное наблюдение за подлодками, проводимое военно-морскими силами НАТО в районе взрывов.
"Одна из теорий заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля и приведены в действие дистанционно", — приводит издание слова немецких чиновников.
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.