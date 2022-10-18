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Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш - РИА Новости, 18.10.2022
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Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш
Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш - РИА Новости, 18.10.2022
Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш
Компания Eurostar из-за забастовки во Франции отменяет поезда из Парижа в Лондон и из Лондона в Париж, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:19
2022-10-18T12:51
в мире
франция
ла-манш
париж
eurostar
солидарность
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Компания Eurostar из-за забастовки во Франции отменяет поезда из Парижа в Лондон и из Лондона в Париж, сообщается на сайте перевозчика.Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш через Евротоннель, который соединяет континентальную Европу с Великобританией."В связи с забастовкой во Франции 17 и 18 октября мы были вынуждены отменить следующие поезда", — говорится в релизе. Там перечисляются несколько утренних и вечерних поездов. Отмены отправлений наблюдались и накануне.Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили 18 октября днем всеобщей межпрофессиональной забастовки. Это стало ответом на вмешательство правительства в социальное движение сотрудников нефтяного сектора и посягательство на право бастовать. К движению присоединились и профсоюзы оператора парижского транспорта CGT-RATP и железнодорожного оператора SNCF — SUD-Rai и CGT-Cheminots. Они призывают к массовым забастовкам железнодорожников. Молодежные организации Fidl, Unef, MNL и la Vie lycéenne также примут участие в акции протеста.С 27 сентября во Франции начались забастовки сотрудников нефтяного сектора, которые требуют повышения зарплаты на 10 процентов из-за высокой инфляции. Бастует персонал на НПЗ и топливных хранилищах компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil. Из-за забастовок на каждой третьей заправке в стране закончился бензин. Правительство силой вернуло к работе персонал на нефтехранилищах в Дюнкерке и в Нотр-дам-де-Граваншон.
https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824771812.html
https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html
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в мире, франция, ла-манш, париж, eurostar, солидарность, sncf
В мире, Франция, Ла-Манш, Париж, Eurostar, Солидарность, SNCF
10:19 18.10.2022 (обновлено: 12:51 18.10.2022)
 
Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш

Во Франции компания Eurostar была вынуждена отменить ряд поездов в Лондон из-за забастовки

© AFP 2022 / Denis CharletСкоростной поезд Eurostar в Евротоннеле через Ла-Манш
Скоростной поезд Eurostar в Евротоннеле через Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Denis Charlet
Скоростной поезд Eurostar в Евротоннеле через Ла-Манш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Компания Eurostar из-за забастовки во Франции отменяет поезда из Парижа в Лондон и из Лондона в Париж, сообщается на сайте перевозчика.
Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш через Евротоннель, который соединяет континентальную Европу с Великобританией.
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"В связи с забастовкой во Франции 17 и 18 октября мы были вынуждены отменить следующие поезда", — говорится в релизе. Там перечисляются несколько утренних и вечерних поездов. Отмены отправлений наблюдались и накануне.
Ведущие французские профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU) и "Солидарность" (Solidaires) объявили 18 октября днем всеобщей межпрофессиональной забастовки. Это стало ответом на вмешательство правительства в социальное движение сотрудников нефтяного сектора и посягательство на право бастовать. К движению присоединились и профсоюзы оператора парижского транспорта CGT-RATP и железнодорожного оператора SNCF — SUD-Rai и CGT-Cheminots. Они призывают к массовым забастовкам железнодорожников. Молодежные организации Fidl, Unef, MNL и la Vie lycéenne также примут участие в акции протеста.
С 27 сентября во Франции начались забастовки сотрудников нефтяного сектора, которые требуют повышения зарплаты на 10 процентов из-за высокой инфляции. Бастует персонал на НПЗ и топливных хранилищах компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil. Из-за забастовок на каждой третьей заправке в стране закончился бензин. Правительство силой вернуло к работе персонал на нефтехранилищах в Дюнкерке и в Нотр-дам-де-Граваншон.
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