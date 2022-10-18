https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824771812.html
Журналистка из Франции рассказала об угрозах после фильма о Донбассе
Журналистка из Франции рассказала об угрозах после фильма о Донбассе - РИА Новости, 18.10.2022
Журналистка из Франции рассказала об угрозах после фильма о Донбассе
Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, снявшая новый документальный фильм о Донбассе в конце февраля, рассказала РИА Новости о том, что из-за своей РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:21
2022-10-18T07:21
2022-10-18T07:25
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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, снявшая новый документальный фильм о Донбассе в конце февраля, рассказала РИА Новости о том, что из-за своей поездки туда лишилась работы и получала угрозы.Боннель - французский журналист и режиссер, преподавала в Сорбонне и Высшей школе журналистики в Париже. Она побывала на востоке Украины в 2015 году, став очевидцем трагических событий и сняв документальный фильм "Донбасс" (2016). В феврале этого года журналистка вновь оказалась в Донбассе, где сняла новую картину под названием "Донбасс. Восемь лет спустя".Таким образом, она решила выложить фильм в интернет, так как другого выбора не было. Боннель подчеркнула, что в ее документальной картине речь идет исключительно о жизни мирного населения Донбасса, за которой она наблюдала во время своего пребывания там, в фильме нет политического контекста.Французская журналистка обратила внимание на парадоксальность ситуации, так как ее предыдущий фильм о Донбассе в 2016 году даже показывали в Сорбонне, а в 2022 году "это вдруг стало неприемлемым" для университета.Боннель также призналась, что поездка отразилась не только на ее работе, но и на ее безопасности.В то же время режиссер настроена оптимистично: по ее словам, недавно к ней стали обращаться коллеги из французских СМИ, с которыми она рассчитывает на сотрудничество: "Это в основном журналисты печатной прессы, которые хотят понять, что происходит, вот уже 8 лет". Боннель также не исключила, что будет и в дальнейшем снимать фильмы об украинском кризисе, чтобы показать французской общественности разные точки зрения на него.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных тогда ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Российская сторона выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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донбасс, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, франция, в мире, общество, культура
Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Франция, В мире, Общество, Культура
07:21 18.10.2022 (обновлено: 07:25 18.10.2022)
Журналистка из Франции рассказала об угрозах после фильма о Донбассе
Французская журналистка Анн-Лор Боннель: после фильма о Донбассе - угрозы и потеря работы
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, снявшая новый документальный фильм о Донбассе в конце февраля, рассказала РИА Новости о том, что из-за своей поездки туда лишилась работы и получала угрозы.
Боннель - французский журналист и режиссер, преподавала в Сорбонне и Высшей школе журналистики в Париже
. Она побывала на востоке Украины
в 2015 году, став очевидцем трагических событий и сняв документальный фильм "Донбасс" (2016). В феврале этого года журналистка вновь оказалась в Донбассе, где сняла новую картину под названием "Донбасс. Восемь лет спустя".
"Я снимала новый фильм о Донбассе в период с 24 февраля по 11 марта в этом году. Я приехала за несколько дней до начала спецоперации. Когда я вернулась..., я должна была показать свои кадры нескольким людям, и тут я столкнулась с первой проблемой: люди, которые были заинтересованы в моих кадрах, больше не появились. Это было первой проблемой", - сообщила журналистка.
Таким образом, она решила выложить фильм в интернет, так как другого выбора не было. Боннель подчеркнула, что в ее документальной картине речь идет исключительно о жизни мирного населения Донбасса, за которой она наблюдала во время своего пребывания там, в фильме нет политического контекста.
"Когда уже вышел фильм, я столкнулась с другими проблемами – они могут быть как связаны с ним, так и нет, сложно сказать. Но я потеряла мою работу в парижском университете, в котором преподавала в течение 15 лет. Это связано не прямо с фильмом, но с моим пребыванием на Украине. Мой контракт не продлили… В электронном письме из университета меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, поэтому они не могут позволить мне продолжить работу", - рассказала собеседница агентства.
Французская журналистка обратила внимание на парадоксальность ситуации, так как ее предыдущий фильм о Донбассе в 2016 году даже показывали в Сорбонне, а в 2022 году "это вдруг стало неприемлемым" для университета.
Боннель также призналась, что поездка отразилась не только на ее работе, но и на ее безопасности.
"На меня оказывали психологическое давление, я получала угрозы. Поэтому я уже долго живу в тени. Это непросто", - поделилась она.
В то же время режиссер настроена оптимистично: по ее словам, недавно к ней стали обращаться коллеги из французских СМИ, с которыми она рассчитывает на сотрудничество: "Это в основном журналисты печатной прессы, которые хотят понять, что происходит, вот уже 8 лет". Боннель также не исключила, что будет и в дальнейшем снимать фильмы об украинском кризисе, чтобы показать французской общественности разные точки зрения на него.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных тогда ДНР
и ЛНР
, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве
в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Москва
неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ
отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины
. Российская сторона выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО
к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.