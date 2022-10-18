https://ria.ru/20221018/fotovystavka-1825118498.html

Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке

Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке - РИА Новости, 19.10.2022

Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке

Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке, фотовыставка проходит в рамках фестиваля "Золотая черепаха", сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T13:29

2022-10-18T13:29

2022-10-19T15:01

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мосприрода

новая третьяковская галерея

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке, фотовыставка проходит в рамках фестиваля "Золотая черепаха", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке. Фотовыставка проходит в рамках фестиваля "Золотая черепаха", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 20 ноября в выставочных залах Союза художников России можно увидеть более 400 работ – финалистов крупнейшего российского конкурса фотографии дикой природы. В 2022 году в нем приняли участие 4 252 автора из разных стран.Кроме того, уточняется, что как и в прошлом году, отдельный зал посвящен дикой природе столицы и рассказывает о редких и исчезающих видах растений, птиц и животных. В этой части представлены работы-финалисты и победители в номинации "Дикая природа Москвы", организованной совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы."Двадцать первого октября "Мосприрода" проведет для гостей фестиваля эколого-просветительскую программу "День природы Москвы". В расписании 14 тематических мероприятий: мастер-классы, лекции и викторины", - добавили в сообщении.Также в сообщении отметили, что на фестивале "Золотая Черепаха" в этом году впервые используются мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, интерактивные инсталляции.

https://ria.ru/20221013/koty-1824031740.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, новая третьяковская галерея