13:29 18.10.2022 (обновлено: 15:01 19.10.2022)
Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке
© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/TelegramЭкспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке
Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке, фотовыставка проходит в рамках фестиваля "Золотая черепаха", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке. Фотовыставка проходит в рамках фестиваля "Золотая черепаха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 20 ноября в выставочных залах Союза художников России можно увидеть более 400 работ – финалистов крупнейшего российского конкурса фотографии дикой природы. В 2022 году в нем приняли участие 4 252 автора из разных стран.
Кроме того, уточняется, что как и в прошлом году, отдельный зал посвящен дикой природе столицы и рассказывает о редких и исчезающих видах растений, птиц и животных. В этой части представлены работы-финалисты и победители в номинации "Дикая природа Москвы", организованной совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"Двадцать первого октября "Мосприрода" проведет для гостей фестиваля эколого-просветительскую программу "День природы Москвы". В расписании 14 тематических мероприятий: мастер-классы, лекции и викторины", - добавили в сообщении.
Также в сообщении отметили, что на фестивале "Золотая Черепаха" в этом году впервые используются мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, интерактивные инсталляции.