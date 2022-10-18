https://ria.ru/20221018/finlyandiya-1824801013.html

Финские оборонные компании хотели бы нарастить экспорт продукции на Украину

Финские оборонные компании хотели бы нарастить экспорт продукции на Украину - РИА Новости, 18.10.2022

Финские оборонные компании хотели бы нарастить экспорт продукции на Украину

Финские компании, производящие продукцию для использования в обороне, хотели бы нарастить экспорт продукции на Украину, рассказал председатель Ассоциации... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:46

2022-10-18T10:46

2022-10-18T10:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт - РИА Новости. Финские компании, производящие продукцию для использования в обороне, хотели бы нарастить экспорт продукции на Украину, рассказал председатель Ассоциации оборонной и авиационной промышленности Финляндии Туйя Каранко."Мы бы экспортировали (продукцию) на Украину в течение многих лет. Там была потребность в повышении собственной обороноспособности страны, но никаких разрешений на экспорт получено не было. Финским компаниям нужна такая же политика, как и в других странах Европы, откуда происходят наши основные конкуренты", - отметил он в комментарии еженедельнику Tekniikka & Talous.С 2014 года минобороны Финляндии заблокировало две поставки на Украину от Sapo и Asesepänliike Ase Utra на винтовки и глушители соответственно. При этом положительные решения были выданы по 16 экспортным лицензиям в адрес компаний Miilux, Noptel и Suomen Terästekniikka, уточняет издание.Стоимость финского оборонного экспорта в 2021 году составила 73,4 миллиона евро, что на 8% меньше, чем в 2020 году, и является самым низким показателем за более чем десятилетие, уточняет издание. Тремя крупнейшими странами-экспортерами были Швеция, Норвегия и Франция.В общей сложности была выдана 261 лицензия на постоянный экспорт и передачу оборонного оборудования в 54 страны.В 2021 году было вынесено пять отрицательных решений: запрет на экспорт стали в Турцию, винтовок и стали в Туркменистан, оборудования определения местоположения в Пакистан и детонаторов в Макао.

https://ria.ru/20221018/zelenskiy-1824777557.html

https://ria.ru/20221018/imuschestvo-1824760535.html

https://ria.ru/20221012/zabor-1823506151.html

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технологии, украина, финляндия, европа, в мире