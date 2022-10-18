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Европарламент призвал до конца года принять Румынию и Болгарию в Шенген - РИА Новости, 18.10.2022
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Европарламент призвал до конца года принять Румынию и Болгарию в Шенген
Европарламент призвал до конца года принять Румынию и Болгарию в Шенген - РИА Новости, 18.10.2022
Европарламент призвал до конца года принять Румынию и Болгарию в Шенген
Европарламент призвал страны ЕС ускорить процесс принятия в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии и завершить его до конца года, говорится в одобренной во... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:22
2022-10-18T17:25
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болгария
евросоюз
европарламент
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Европарламент призвал страны ЕС ускорить процесс принятия в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии и завершить его до конца года, говорится в одобренной во вторник резолюции ЕП.По мнению депутатов, Совет ЕС до сих пор не принял решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, несмотря на то, что обе страны уже много лет соответствуют требуемым критериям. "Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года", - говорится в документе.Сохранение пограничного контроля, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.Решение по интеграции новых государств в Шенгенское пространство принимается странами-членами ЕС единогласно.
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в мире, румыния, болгария, евросоюз, европарламент, совет ес
В мире, Румыния, Болгария, Евросоюз, Европарламент, Совет ЕС
17:22 18.10.2022 (обновлено: 17:25 18.10.2022)
 
Европарламент призвал до конца года принять Румынию и Болгарию в Шенген

ЕП призвал страны ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство до конца года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Европарламент призвал страны ЕС ускорить процесс принятия в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии и завершить его до конца года, говорится в одобренной во вторник резолюции ЕП.
По мнению депутатов, Совет ЕС до сих пор не принял решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, несмотря на то, что обе страны уже много лет соответствуют требуемым критериям. "Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года", - говорится в документе.
Сохранение пограничного контроля, по мнению европарламентариев, является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.
Решение по интеграции новых государств в Шенгенское пространство принимается странами-членами ЕС единогласно.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 02:44
Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе
 
В миреРумынияБолгарияЕвросоюзЕвропарламентСовет ЕС
 
 
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