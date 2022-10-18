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Кандидаты в ЕС должны поддержать санкции против России, заявили в Хорватии - РИА Новости, 18.10.2022
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Кандидаты в ЕС должны поддержать санкции против России, заявили в Хорватии
Кандидаты в ЕС должны поддержать санкции против России, заявили в Хорватии - РИА Новости, 18.10.2022
Кандидаты в ЕС должны поддержать санкции против России, заявили в Хорватии
Все страны-соседи ЕС, выбравшие путь вступления в союз, должны присоединиться к санкциям против России, заявила госсекретарь по европейским вопросам Хорватии... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:04
2022-10-18T12:04
цены на нефть
владимир путин
александр вучич
россия
украина
сербия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Все страны-соседи ЕС, выбравшие путь вступления в союз, должны присоединиться к санкциям против России, заявила госсекретарь по европейским вопросам Хорватии Андреа Метелко-Згомбич.Европейские министры во вторник на заседании Совета ЕС по общим делам готовят саммит ЕС, который пройдет 20-21 октября."Хорватия осуждает эскалацию… против Украины… Мы должны послать четкий сигнал о продолжении поддержки Украины так долго, сколько потребуется. В этой связи мы должны сохранять наше коллективное давление на Россию через эффективную реализацию наших санкций, включая всех наших партнеров, в частности, наших ближайших соседей, кто заявляет о своем европейском пути", - заявила хорватский политик.Она также добавила, что при подготовке европейской встречи в верхах европейские министры сконцентрируются на вопросах поддержки Украины и кризисе в энергетике.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.В понедельник вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что будущий состав правительства страны должен принять решение по вопросу санкций в отношении России ради членства в ЕС. При этом, по словам президента Сербии Александра Вучича, внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения санкций в отношении России, следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824554428.html
https://ria.ru/20221018/es-1824827639.html
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цены на нефть, владимир путин, александр вучич, россия, украина, сербия, евросоюз, совет ес, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Вучич, Россия, Украина, Сербия, Евросоюз, Совет ЕС, Санкции в отношении России, В мире
12:04 18.10.2022
 
Кандидаты в ЕС должны поддержать санкции против России, заявили в Хорватии

Госсекретарь Метелко-Згомбич: все кандидаты в ЕС должны поддержать антироссийские санкции

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Все страны-соседи ЕС, выбравшие путь вступления в союз, должны присоединиться к санкциям против России, заявила госсекретарь по европейским вопросам Хорватии Андреа Метелко-Згомбич.
Европейские министры во вторник на заседании Совета ЕС по общим делам готовят саммит ЕС, который пройдет 20-21 октября.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:41
Глава МИД Хорватии упрекнул Сербию в отказе от санкций против России
"Хорватия осуждает эскалацию… против Украины… Мы должны послать четкий сигнал о продолжении поддержки Украины так долго, сколько потребуется. В этой связи мы должны сохранять наше коллективное давление на Россию через эффективную реализацию наших санкций, включая всех наших партнеров, в частности, наших ближайших соседей, кто заявляет о своем европейском пути", - заявила хорватский политик.
Она также добавила, что при подготовке европейской встречи в верхах европейские министры сконцентрируются на вопросах поддержки Украины и кризисе в энергетике.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:59
Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу
В понедельник вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что будущий состав правительства страны должен принять решение по вопросу санкций в отношении России ради членства в ЕС. При этом, по словам президента Сербии Александра Вучича, внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения санкций в отношении России, следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:56
Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции, заявил Вучич
 
Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр ВучичРоссияУкраинаСербияЕвросоюзСовет ЕССанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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