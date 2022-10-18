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Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу - РИА Новости, 18.10.2022
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Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу
Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу - РИА Новости, 18.10.2022
Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу
Смягчение законов стран ЕС в вопросе лесозаготовки, вызванное энергетическим кризисом, угрожает европейским лесам, пишет Politico. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:59
2022-10-18T14:01
румыния
венгрия
брюссель
евросоюз
greenpeace
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Смягчение законов стран ЕС в вопросе лесозаготовки, вызванное энергетическим кризисом, угрожает европейским лесам, пишет Politico.Издание приводит слова представителей общественных организаций и экологов, которые считают, что увеличение потребления древесины грозит уничтожением истощающихся лесов и повышением незаконной вырубки.Представитель венгерского отделения Greenpeace Каталин Родикс отметила, что вырубка заповедных лесов для обеспечения энергетической безопасности — это "разрушительное безумие".Мартин Пиджен, активист общественной организации Fern, предсказал рекордное потребление древесины в этом году. "Леса ждет очень, очень темная зима", — добавил он.Некоторые европейские страны, пишет газета, смягчают законодательства, контролирующие вырубку. Так, например, власти Румынии ограничили цены на дрова с целью понизить счета на энергию. WWF считает, что такой шаг спровоцирует увеличение случаев незаконной вырубки леса.В Венгрии, в свою очередь, отменили законы, запрещающие вырубку заповедных лесов, говорится в статье. Представитель Еврокомиссии отметил, что новый закон "потенциально идет вразрез с законодательством ЕС", и что Брюссель возьмет под контроль подобные случаи.Также в Латвии на законодательном уровне разрешили срубать молодые деревья, а в Литве власти попросили лесодобывающие компании увеличить выработку, в то время как Эстония, наоборот, пытается бороться с увеличением вырубок, пишет автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221017/frg-1824744690.html
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румыния, венгрия, брюссель, евросоюз, greenpeace, всемирный фонд дикой природы
Румыния, Венгрия, Брюссель, Евросоюз, Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы
11:59 18.10.2022 (обновлено: 14:01 18.10.2022)
 
Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу

Politico пишет, что попытки стран ЕС подготовиться к зиме угрожают европейским лесам

© Pixabay / Pixabay License/Kathas_FotosВырубка леса
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Pixabay / Pixabay License/Kathas_Fotos
Вырубка леса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Смягчение законов стран ЕС в вопросе лесозаготовки, вызванное энергетическим кризисом, угрожает европейским лесам, пишет Politico.
Издание приводит слова представителей общественных организаций и экологов, которые считают, что увеличение потребления древесины грозит уничтожением истощающихся лесов и повышением незаконной вырубки.
Представитель венгерского отделения Greenpeace Каталин Родикс отметила, что вырубка заповедных лесов для обеспечения энергетической безопасности — это "разрушительное безумие".
Мартин Пиджен, активист общественной организации Fern, предсказал рекордное потребление древесины в этом году. "Леса ждет очень, очень темная зима", — добавил он.
Склад леса - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Некоторые европейские страны, пишет газета, смягчают законодательства, контролирующие вырубку. Так, например, власти Румынии ограничили цены на дрова с целью понизить счета на энергию. WWF считает, что такой шаг спровоцирует увеличение случаев незаконной вырубки леса.
В Венгрии, в свою очередь, отменили законы, запрещающие вырубку заповедных лесов, говорится в статье. Представитель Еврокомиссии отметил, что новый закон "потенциально идет вразрез с законодательством ЕС", и что Брюссель возьмет под контроль подобные случаи.
Также в Латвии на законодательном уровне разрешили срубать молодые деревья, а в Литве власти попросили лесодобывающие компании увеличить выработку, в то время как Эстония, наоборот, пытается бороться с увеличением вырубок, пишет автор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Яйца - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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РумынияВенгрияБрюссельЕвросоюзGreenpeaceВсемирный фонд дикой природы
 
 
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