https://ria.ru/20221018/es-1824827639.html

Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу

Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу - РИА Новости, 18.10.2022

Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу

Смягчение законов стран ЕС в вопросе лесозаготовки, вызванное энергетическим кризисом, угрожает европейским лесам, пишет Politico. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:59

2022-10-18T11:59

2022-10-18T14:01

румыния

венгрия

брюссель

евросоюз

greenpeace

всемирный фонд дикой природы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581161092_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_50c9a87dccc8ee6aa35b1edadd9edc5f.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Смягчение законов стран ЕС в вопросе лесозаготовки, вызванное энергетическим кризисом, угрожает европейским лесам, пишет Politico.Издание приводит слова представителей общественных организаций и экологов, которые считают, что увеличение потребления древесины грозит уничтожением истощающихся лесов и повышением незаконной вырубки.Представитель венгерского отделения Greenpeace Каталин Родикс отметила, что вырубка заповедных лесов для обеспечения энергетической безопасности — это "разрушительное безумие".Мартин Пиджен, активист общественной организации Fern, предсказал рекордное потребление древесины в этом году. "Леса ждет очень, очень темная зима", — добавил он.Некоторые европейские страны, пишет газета, смягчают законодательства, контролирующие вырубку. Так, например, власти Румынии ограничили цены на дрова с целью понизить счета на энергию. WWF считает, что такой шаг спровоцирует увеличение случаев незаконной вырубки леса.В Венгрии, в свою очередь, отменили законы, запрещающие вырубку заповедных лесов, говорится в статье. Представитель Еврокомиссии отметил, что новый закон "потенциально идет вразрез с законодательством ЕС", и что Брюссель возьмет под контроль подобные случаи.Также в Латвии на законодательном уровне разрешили срубать молодые деревья, а в Литве власти попросили лесодобывающие компании увеличить выработку, в то время как Эстония, наоборот, пытается бороться с увеличением вырубок, пишет автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221017/frg-1824744690.html

https://ria.ru/20221016/yaytsa-1824356899.html

румыния

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, венгрия, брюссель, евросоюз, greenpeace, всемирный фонд дикой природы