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Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 18.10.2022
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:07
2022-10-18T20:07
2022-10-18T20:07
цены на нефть
михаэль кречмер
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild.Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа."И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", - добавил Кречмер.В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.
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цены на нефть, михаэль кречмер, германия, саксония, россия, bild
Цены на нефть, Михаэль Кречмер, Германия, Саксония, Россия, Bild
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии
Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна будет покупать энергоносители у России