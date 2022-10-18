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Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 18.10.2022
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Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 18.10.2022
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:07
2022-10-18T20:07
цены на нефть
михаэль кречмер
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild.Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа."И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", - добавил Кречмер.В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.
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цены на нефть, михаэль кречмер, германия, саксония, россия, bild
Цены на нефть, Михаэль Кречмер, Германия, Саксония, Россия, Bild
20:07 18.10.2022
 
Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии

Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна будет покупать энергоносители у России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild.
Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа.
"И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", - добавил Кречмер.
В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.
Склад леса - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 22:42
СМИ: в Германии начали воровать древесину на фоне энергетического кризиса
 
Цены на нефтьМихаэль КречмерГерманияСаксонияРоссияBild
 
 
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