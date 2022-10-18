https://ria.ru/20221018/energonositeli-1824976019.html

Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии

Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 18.10.2022

Германия должна покупать энергоносители у России, заявил премьер Саксонии

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:07

2022-10-18T20:07

2022-10-18T20:07

цены на нефть

михаэль кречмер

германия

саксония

россия

bild

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild.Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа."И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", - добавил Кречмер.В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.

https://ria.ru/20221017/frg-1824744690.html

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цены на нефть, михаэль кречмер, германия, саксония, россия, bild