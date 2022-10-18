https://ria.ru/20221018/energokrizis-1824977034.html
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса
Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:18
2022-10-18T20:18
2022-10-18T20:18
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК."Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "Политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014–2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро", - сообщается в нем.Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.
https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824149385.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро неизрасходованных бюджетов ЕС на энергокризис
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК
.
"Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "Политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014–2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро", - сообщается в нем.
Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.
Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.