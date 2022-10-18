https://ria.ru/20221018/energokrizis-1824977034.html

ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса

ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса - РИА Новости, 18.10.2022

ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса

Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T20:18

2022-10-18T20:18

2022-10-18T20:18

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК."Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "Политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014–2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро", - сообщается в нем.Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.

https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824149385.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

еврокомиссия, евросоюз