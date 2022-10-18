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ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса - РИА Новости, 18.10.2022
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ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса - РИА Новости, 18.10.2022
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса
Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:18
2022-10-18T20:18
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК."Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "Политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014–2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро", - сообщается в нем.Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.
https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824149385.html
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еврокомиссия, евросоюз
Еврокомиссия, Евросоюз
20:18 18.10.2022
 
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на урегулирование энергокризиса

ЕК предложила направить 40 миллиардов евро неизрасходованных бюджетов ЕС на энергокризис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК.
"Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "Политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014–2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро", - сообщается в нем.
Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.
Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.
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