https://ria.ru/20221018/elektroenergiya-1824779973.html

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы в некоторых регионах, пишут СМИ

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы в некоторых регионах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы в некоторых регионах, пишут СМИ

Минэнерго РФ намерено отложить отмену льготных тарифов на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:13

2022-10-18T09:13

2022-10-18T10:18

экономика

россия

северный кавказ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

жкх

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ намерено отложить отмену льготных тарифов на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.Издание напоминает, что правительство перевело шесть кавказских республик (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия), а также Туву на льготные тарифы еще в 2010 году. Так, в проблемных регионах все потребители электроэнергии покупают электроэнергию и мощность по регулируемым договорам, а не по общим рыночным ценам. Планировалось с помощью этой меры решить проблему растущих неплатежей. Переход на рыночные цены должен был произойти с 2015 года, но был отложен. В 2017 году в перечень добавили Бурятию, а весной 2018 года - Карелию.По текущему закону, льготы в республиках Северного Кавказа и Сибири должны постепенно сокращаться с 1 января 2023 года, но Минэнерго планирует отложить запуск либерализации цен до 2025 года. В Карелии, где льготный режим должен полностью завершиться в 2023 году, действие особого регулирования также предлагается продлить, сообщает газета.При этом в "Совете производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании России) газете заявили, что энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 миллиардов рублей в год. По их мнению, необходимо "рассмотреть возможность более мягких темпов либерализации, а не ее перенос на два года". В СПЭ напомнили, что субсидирование этих регионов происходит за счет производителей и потребителей электроэнергии других регионов. "Разница между тарифами для особых регионов и свободными ценами оптового рынка составляет от 1,5 до 2,5 раза", - приводит издание слова ассоциации.В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) отметили, что последовательно выступают за либерализацию энергорынка. Это должно снизить объемы межтерриториального перекрестного субсидирования, что "в конечном итоге может положительно сказаться на ценах для большинства потребителей страны"."На практике положительные эффекты межрегионального субсидирования энерготарифов если и возникают, то несистемно, и они несоизмеримо меньше ухудшения условий в регионах-донорах", - сказали изданию в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Отсрочка либерализации будет только усугублять ситуацию с перекрестным субсидированием, добавили там же.В ФАС изданию сообщили, что не получали законопроект.

https://ria.ru/20220317/energokompleks-1778590655.html

https://realty.ria.ru/20220701/zhkkh-1799489719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, северный кавказ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх