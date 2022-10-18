https://ria.ru/20221018/dtp-1824835466.html

В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало

В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало - РИА Новости, 18.10.2022

В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало

Пять человек пострадали при наезде автобуса на металлическую опору в Татарстане, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:20

2022-10-18T12:20

2022-10-18T12:20

происшествия

авто

зеленодольский район

гибдд мвд рф

республика татарстан (татарстан)

дтп

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КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали при наезде автобуса на металлическую опору в Татарстане, сообщает ГИБДД республики."В Зеленодольском районе водитель автобуса, пытаясь избежать ДТП с автомобилем, который остановился, чтобы уступить дорогу пешеходам, совершил наезд на металлоконструкцию", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, пять из них получили травмы.Обстоятельства ДТП уточняются.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824815213.html

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, авто, зеленодольский район, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан), дтп