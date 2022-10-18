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В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало - РИА Новости, 18.10.2022
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В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало
В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало - РИА Новости, 18.10.2022
В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало
Пять человек пострадали при наезде автобуса на металлическую опору в Татарстане, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:20
2022-10-18T12:20
происшествия
авто
зеленодольский район
гибдд мвд рф
республика татарстан (татарстан)
дтп
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КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали при наезде автобуса на металлическую опору в Татарстане, сообщает ГИБДД республики."В Зеленодольском районе водитель автобуса, пытаясь избежать ДТП с автомобилем, который остановился, чтобы уступить дорогу пешеходам, совершил наезд на металлоконструкцию", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, пять из них получили травмы.Обстоятельства ДТП уточняются.
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зеленодольский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, авто, зеленодольский район, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан), дтп
Происшествия, Авто, Зеленодольский район, ГИБДД МВД РФ, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП
12:20 18.10.2022
 
В Татарстане автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек пострадало

В Зеленодольском районе автобус наехал на металлоконструкцию, пять человек получили травмы

© Фото : ГИБДД ТАТАРСТАНА/TelegramДТП в Зеленодольском районе
ДТП в Зеленодольском районе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : ГИБДД ТАТАРСТАНА/Telegram
ДТП в Зеленодольском районе
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали при наезде автобуса на металлическую опору в Татарстане, сообщает ГИБДД республики.
Зеленодольском районе водитель автобуса, пытаясь избежать ДТП с автомобилем, который остановился, чтобы уступить дорогу пешеходам, совершил наезд на металлоконструкцию", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, пять из них получили травмы.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ПроисшествияАвтоЗеленодольский районГИБДД МВД РФРеспублика Татарстан (Татарстан)ДТП
 
 
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