https://ria.ru/20221018/dtp-1824791530.html

В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина

В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина - РИА Новости, 18.10.2022

В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина

В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:14

2022-10-18T10:14

2022-10-18T11:12

происшествия

новая москва

москва

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура."В результате ДТП погибла женщина 1987 года рождения, жительница Московской области. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.В московском главке МЧС РФ РИА Новости ранее озвучили несколько другие данные: тоже один погибший, но девять пострадавших.Инцидент произошел на 29-м километре Киевского шоссе. По данным ГУМЧС, маршрутка столкнулась с легковушкой, наехала на отбойник и опрокинулась.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824791802.html

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новая москва

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, москва