https://ria.ru/20221018/dtp-1824791530.html
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина - РИА Новости, 18.10.2022
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина
В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:14
2022-10-18T10:14
2022-10-18T11:12
происшествия
новая москва
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824784771_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_3b88b6b1cdfec17aa9d4f9bc30abfb05.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура."В результате ДТП погибла женщина 1987 года рождения, жительница Московской области. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.В московском главке МЧС РФ РИА Новости ранее озвучили несколько другие данные: тоже один погибший, но девять пострадавших.Инцидент произошел на 29-м километре Киевского шоссе. По данным ГУМЧС, маршрутка столкнулась с легковушкой, наехала на отбойник и опрокинулась.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824791802.html
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
новая москва
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824784771_105:0:1064:719_1920x0_80_0_0_7019e1a2fdb2a949b62882fbc597d8c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
10:14 18.10.2022 (обновлено: 11:12 18.10.2022)
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина
Прокуратура Москвы: в ДТП на Киевском шоссе погибла женщина, шесть человек пострадали