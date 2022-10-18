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В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина - РИА Новости, 18.10.2022
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В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина - РИА Новости, 18.10.2022
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина
В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:14
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происшествия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура."В результате ДТП погибла женщина 1987 года рождения, жительница Московской области. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.В московском главке МЧС РФ РИА Новости ранее озвучили несколько другие данные: тоже один погибший, но девять пострадавших.Инцидент произошел на 29-м километре Киевского шоссе. По данным ГУМЧС, маршрутка столкнулась с легковушкой, наехала на отбойник и опрокинулась.
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происшествия, новая москва, москва
Происшествия, Новая Москва, Москва
10:14 18.10.2022 (обновлено: 11:12 18.10.2022)
 
В ДТП с маршруткой в Новой Москве погибла женщина

Прокуратура Москвы: в ДТП на Киевском шоссе погибла женщина, шесть человек пострадали

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыДТП на Киевском шоссе в Москве
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
ДТП на Киевском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В ДТП с маршруткой в новой Москве погибла женщина, еще шести пассажирам потребовалась медицинская помощь, уточнила столичная прокуратура.
"В результате ДТП погибла женщина 1987 года рождения, жительница Московской области. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Медицинский вертолет на месте ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве
В московском главке МЧС РФ РИА Новости ранее озвучили несколько другие данные: тоже один погибший, но девять пострадавших.
Инцидент произошел на 29-м километре Киевского шоссе. По данным ГУМЧС, маршрутка столкнулась с легковушкой, наехала на отбойник и опрокинулась.
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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