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На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона
На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона - РИА Новости, 18.10.2022
На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона
Должность председателя правительства Вологодской области упраздняется, его функции будет исполнять губернатор, сообщил глава региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:27
2022-10-18T10:27
2022-10-18T10:27
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Должность председателя правительства Вологодской области упраздняется, его функции будет исполнять губернатор, сообщил глава региона Олег Кувшинников."Считаю, что во время новых экономических, социальных и внешнеполитических вызовов необходимо сократить уровни управления. Пройдя не один кризисный период в экономике, я знаю, что важно не только принимать своевременные стратегические решения, но и нести за них ответственность. Поэтому считаю необходимым сохранить за губернатором области полномочия по "прямому" управлению высшим исполнительным органом", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства области. Он добавил, что изменения вводятся в соответствии с федеральным законом о публичной власти в России.Кроме того, глава области объявил об учреждении двух должностей первого заместителя главы региона. Они будут отвечать за экономическую сферу и социальную сферу региона. Поправки в Устав Вологодской области уже направлены в законодательное собрание области для рассмотрения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег кувшинников, общество
Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество
ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Должность председателя правительства Вологодской области упраздняется, его функции будет исполнять губернатор, сообщил глава региона Олег Кувшинников.
"Считаю, что во время новых экономических, социальных и внешнеполитических вызовов необходимо сократить уровни управления. Пройдя не один кризисный период в экономике, я знаю, что важно не только принимать своевременные стратегические решения, но и нести за них ответственность. Поэтому считаю необходимым сохранить за губернатором области полномочия по "прямому" управлению высшим исполнительным органом", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства области.
Он добавил, что изменения вводятся в соответствии с федеральным законом о публичной власти в России
.
Кроме того, глава области объявил об учреждении двух должностей первого заместителя главы региона. Они будут отвечать за экономическую сферу и социальную сферу региона.
Поправки в Устав Вологодской области уже направлены в законодательное собрание области для рассмотрения.