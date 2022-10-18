https://ria.ru/20221018/dolzhnost-1824794689.html

На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона

На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона - РИА Новости, 18.10.2022

На Вологодчине упразднили должность председателя правительства региона

Должность председателя правительства Вологодской области упраздняется, его функции будет исполнять губернатор, сообщил глава региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:27

2022-10-18T10:27

2022-10-18T10:27

вологодская область

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА Новости. Должность председателя правительства Вологодской области упраздняется, его функции будет исполнять губернатор, сообщил глава региона Олег Кувшинников."Считаю, что во время новых экономических, социальных и внешнеполитических вызовов необходимо сократить уровни управления. Пройдя не один кризисный период в экономике, я знаю, что важно не только принимать своевременные стратегические решения, но и нести за них ответственность. Поэтому считаю необходимым сохранить за губернатором области полномочия по "прямому" управлению высшим исполнительным органом", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства области. Он добавил, что изменения вводятся в соответствии с федеральным законом о публичной власти в России.Кроме того, глава области объявил об учреждении двух должностей первого заместителя главы региона. Они будут отвечать за экономическую сферу и социальную сферу региона. Поправки в Устав Вологодской области уже направлены в законодательное собрание области для рассмотрения.

https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, общество