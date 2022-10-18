https://ria.ru/20221018/dolschiki-1824897700.html

В Кировской области до конца года решат проблему более 500 дольщиков

В Кировской области до конца года решат проблему более 500 дольщиков - РИА Новости, 18.10.2022

В Кировской области до конца года решат проблему более 500 дольщиков

Проблему более 500 обманутых дольщиков решат в Кировской области до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:51

2022-10-18T15:51

2022-10-18T15:51

кировская область

общество

жилье

александр соколов

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Проблему более 500 обманутых дольщиков решат в Кировской области до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области Александр Соколов во вторник в Москве встретился с руководителем Фонда развития территорий Константином Тимофеевым и обсудил совместную работу по восстановлению прав дольщиков региона."До конца года будет решен вопрос четырех проблемных домов: на улице Гороховская, 81, Современная, 13, Маклина, 60а и Пугачева, 29а. Причем первые три дома будут достроены, а дольщикам последнего будет выплачена компенсация. Таким образом, 516 человек наконец перестанут быть обманутыми дольщиками", — цитирует пресс-служба слова Соколова.Кроме того, определено, что с применением регионального механизма выделения земельного участка застройщику будут восстановлены права 612 участников долевого строительства по 6 проблемным объектам, в том числе и по дому на улице Орджоникидзе, 2б в Нововятском районе, который изначально планировалось достраивать с применением механизмов Фонда."От руководства Кировской области мы получили подтверждение о намерении ввести в эксплуатацию четыре объекта до конца этого года. Важно соблюдать заявленные сроки и в еженедельном режиме контролировать ход работ на всех этапах", — приводятся в сообщении слова Тимофеева.Еще по 4 проблемным объектам (319 дольщиков) решение о завершении строительства принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий, эти объекты находятся в работе регионального фонда Кировской области. "По двум домам в Октябрьском районе Кирова (бывший застройщик ООО "Тектон") в ближайшее время завершатся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения строительства. По объекту на улице Мичуринская, дом 3 (секции 1, 2) необходимо завершить проектно-изыскательские работы, по объекту на улице Ленина, 31 (АО "КЧУС") ведется судебная работа по передаче прав застройщика региональному фонду", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221011/kuban-1823251376.html

https://realty.ria.ru/20221005/dolschiki-1821621816.html

https://realty.ria.ru/20220928/dolschiki-1820065381.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жилье, александр соколов, кировская область