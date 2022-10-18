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Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей" - РИА Новости, 18.10.2022
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"
Финансовая система, основанная на доминировании доллара, находится под угрозой серьезной дестабилизации, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:15
2022-10-18T03:15
2022-10-18T03:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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совкомбанк
доллар
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Финансовая система, основанная на доминировании доллара, находится под угрозой серьезной дестабилизации, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Главную проблему для доллароцентричной системы сейчас представляет сочетание таких факторов, как большой размер накопленного долга и высокие темпы инфляции, отмечает экспертПо мнению эксперта, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Тогда США уже отказывались от части своих обязательств перед партнерами с целью спасения собственной экономики. Не исключен такой сценарий и в этот раз, полагает собеседник агентства.
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экономика, сша, россия, михаил васильев, совкомбанк, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Россия, Михаил Васильев, Совкомбанк, Доллар
03:15 18.10.2022 (обновлено: 03:16 18.10.2022)
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"
Эксперт Васильев заявил об угрозе дестабилизации финансовой системы, основанной на долларе