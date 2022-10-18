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Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей" - РИА Новости, 18.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221018/dollar-1824755210.html
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей" - РИА Новости, 18.10.2022
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"
Финансовая система, основанная на доминировании доллара, находится под угрозой серьезной дестабилизации, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:15
2022-10-18T03:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
россия
михаил васильев
совкомбанк
доллар
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Финансовая система, основанная на доминировании доллара, находится под угрозой серьезной дестабилизации, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Главную проблему для доллароцентричной системы сейчас представляет сочетание таких факторов, как большой размер накопленного долга и высокие темпы инфляции, отмечает экспертПо мнению эксперта, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Тогда США уже отказывались от части своих обязательств перед партнерами с целью спасения собственной экономики. Не исключен такой сценарий и в этот раз, полагает собеседник агентства.
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экономика, сша, россия, михаил васильев, совкомбанк, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Россия, Михаил Васильев, Совкомбанк, Доллар
03:15 18.10.2022 (обновлено: 03:16 18.10.2022)
 
Аналитик указал на главную ошибку "долларовых королей"

Эксперт Васильев заявил об угрозе дестабилизации финансовой системы, основанной на долларе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Финансовая система, основанная на доминировании доллара, находится под угрозой серьезной дестабилизации, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Главную проблему для доллароцентричной системы сейчас представляет сочетание таких факторов, как большой размер накопленного долга и высокие темпы инфляции, отмечает эксперт
"Геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе, быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками — эти факторы могут в ближайшие кварталы вызвать дестабилизацию глобальной доллароцентричной финансовой системы", — предупредил Васильев.
По мнению эксперта, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Тогда США уже отказывались от части своих обязательств перед партнерами с целью спасения собственной экономики. Не исключен такой сценарий и в этот раз, полагает собеседник агентства.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАРоссияМихаил ВасильевСовкомбанкДоллар
 
 
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