https://ria.ru/20221018/dnr-1824878313.html
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" - РИА Новости, 18.10.2022
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"
Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:41
2022-10-18T14:41
2022-10-18T17:38
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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УСПЕНКА, 18 окт - РИА Новости. Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется, передает корреспондент РИА Новости."С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорий других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска "Успенка" со стороны ДНР осуществляется свободно - без паспортного контроля и досмотра.
https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обстановка на КПП "Успенка", где снят пограничный контроль
Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется.
2022-10-18T14:41
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PT1M33S
РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, telegram (приложение)
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
14:41 18.10.2022 (обновлено: 17:38 18.10.2022)
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" и других пунктах перехода