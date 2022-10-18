https://ria.ru/20221018/dnr-1824878313.html

В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"

В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" - РИА Новости, 18.10.2022

В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"

Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:41

2022-10-18T14:41

2022-10-18T17:38

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денис пушилин

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УСПЕНКА, 18 окт - РИА Новости. Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется, передает корреспондент РИА Новости."С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорий других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска "Успенка" со стороны ДНР осуществляется свободно - без паспортного контроля и досмотра.

https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html

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Обстановка на КПП "Успенка", где снят пограничный контроль Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется. 2022-10-18T14:41 true PT1M33S

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, telegram (приложение)