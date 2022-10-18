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В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" - РИА Новости, 18.10.2022
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В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" - РИА Новости, 18.10.2022
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"
Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:41
2022-10-18T17:38
в мире
денис пушилин
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УСПЕНКА, 18 окт - РИА Новости. Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется, передает корреспондент РИА Новости."С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорий других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.Проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска "Успенка" со стороны ДНР осуществляется свободно - без паспортного контроля и досмотра.
https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html
донецкая народная республика
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Обстановка на КПП "Успенка", где снят пограничный контроль
Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, telegram (приложение)
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
14:41 18.10.2022 (обновлено: 17:38 18.10.2022)
 
В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка"

В ДНР сняли пограничный контроль на КПП "Успенка" и других пунктах перехода

Читать ria.ru в
УСПЕНКА, 18 окт - РИА Новости. Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется, передает корреспондент РИА Новости.
"С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорий других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
Проход людей и проезд автомобилей на пункте пропуска "Успенка" со стороны ДНР осуществляется свободно - без паспортного контроля и досмотра.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:01
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
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